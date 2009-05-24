مسئولان ورزشگاه آزادی برای بهره برداری از ایستگاه مترو همکاری نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی گفت: اسفند ماه سال 86 بود که ایستگاه ورزشگاه آزادی به طور رسمی به بهره برداری رسید اما مسئولین ورزشگاه آزادی ابتدا گفتند راه بین ایستگاه و ورزشگاه باید نرده کشی شود و به همین دلیل امکان استفاده از ایستگاه مترو وجود ندارد اما پس از نرده کشی این مسیر ، مشخص نیست به چه دلیل امکان استفاده تماشاگران مسابقات ورزشی از ایستگاه مترو فراهم نمی شود.

مدیرعامل شرکت بهر برداری متروی تهران افزود: همان طور که بارها اعلام کرده ایم آمادگی کامل برای خدمات رسانی به تماشاگران مسابقات ورزشی با مترو وجود دارد و هر زمان که مسئولین ورزشگاه آزادی همکاری لازم را با ما داشته باشند می توانیم این ایستگاه را مورد بهره برداری قرار دهیم.

ربیعی با اشاره به هزینه های احداث این ایستگاه بیان کرد: درست نیست که سرمایه های مردمی یک جا خاک بخورد و ایستگاهی که یکسال است آماده بهره برداری شده با بی توجهی بعضی مسئولان به حال خود رها شود.

وی ادامه داد: برای همکاری مسئولان ورزشگاه آزادی و بهره برداری از این ایستگاه مترو بارها از طریق نامه و جراید درخواست خود را از آنان مطرح کرده ایم اما هیچ پاسخی دریافت نشده است. نمی دانیم مشکل کجاست که برای بهره برداری از این ایستگاه همکاری صورت نمی گیرد.