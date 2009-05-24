دولت الکترونیک نیاز قطعی امروز بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاس باز مهندسی کاداستر در جهت حمایت از دولت الکترونیک که صبح یکشنبه در مرکز همایشهای تخصصی شهرداری برگزار شد، گفت: امروزه در دنیایی که مانند دهکده کوچک شده استو تمام آنچه که در آن اتفاق می افتد قابل دیدن است، جز با تکنولوژی پیشرفته الکترونیک که امروزه تا روستاها جای خود را باز کرده نمی توان اقدامات تاثیرگذاری انجام داد.

وی ادامه داد: در دولت الکترونیک تمامی کارها هماهنگ می شود و نیروها متمرکز می شوند و هزینه های سوخت و اتلاف انرژی در آن صرفه جویی می شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: البته در کشورهای جهان سوم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و کشور ما نیز تازه در مسیر این راه قرار گرفته که البته برگزاری چنین اجلاسهای سالانه ای که هدفش تامین دولت الکترونیک برای دنیاست بسیار موثر است.

وی با اشاره به وجود مهمانان شرکت کننده در این اجلاس افزود: بحثهایی که در این اجلاس انجام خواهد شد از دیدگاه کارشناسان اسلامی است.

هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: در عنوان اجلاس سه کلمه کلید واژه کار است. زمین، مدیریت و دولت الکترونیک که هر سه امروزه اهمیت خود را نشان داده اند و مردم به آن واقف اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: افتخار ما مسلمانان این است که قرآن توجه ویژه ای به زمین و ارزشها و مقتضیات زندگی بر روی آن داشته است.

وی ادامه داد: در قرآن اشارات زیادی به اهمیت زمین شده است وآمده است زمین جای استقرار شماست و محلی برای رشد، تکامل و پیشرفت است.

هاشمی رفسنجانی گفت: خداوند زمین را با تمام صلابت و منابعش در اختیار انسان قرار داده و به دنبال آن دستور آمده، حالا که این زمین با تمام عظمتش رام شما است، باید آن را مدیریت کرده و از منابع آن استفاده کنید.

به گفته وی با توجه به این مسئله بر ما تکلیف شده که از این ظرفیت موجود در زمین استفاده کرده و آن را خوب بشناسیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: مسئله دیگر درباره زمین این است که از زمین باید نقشه برداری شود چرا که در نقشه ها بسیاری از چیزها گنجانده شده و تمام کارهای بزرگ دنیا بر روی زمین باید بر اساس نقشه به صورت مطمئن و مستقر انجام گیرد.

هاشمی رفسنجانی عنوان کرد: باید مکان یابی درستی از زمین داشته باشیم. اگر نقشه برداری زمین درست نباشد تمام کارهایی که متکی به زمین است دچار مشکل می شود.

وی با اشاره به سالروز آزادی خرمشهر تصریح کرد: زمانی که جنگ تمام شد و جهت اقدامات بازسازی به این شهر مسافرت کردیم بر اساس بازدیدها متوجه شدیم نقشه درستی از خرمشهر وجود ندارد. زمینهای مردم نامشخص شده بود که طی آن امام (ره) یک فرمان اضطراری دادند که یک مرجع را انتخاب کرده و در این مورد حکم شرعی بدهد تا بعدها مشکلی از جهت مالکیت افراد به وجود نیاید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: بعد از این اتفاق دستوری جهت ایجاد نقشه از شهرها صادر شد که متاسفانه چون نقشه هوایی وجود نداشت و با توجه به مشکلات آن زمان، پیگیری این طرح زمان بیشتری برد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: بعدها این حرکت به روز کردن کاداستر کند شد اما خوشبختانه در دوران مسئولیت دکتر امیری در ثبت اقدامات اساسی انجام گرفت که تا چند ماه پیش گزارشی ارائه شد که نشان از عظمت آن اقدامات بود.