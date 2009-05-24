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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

امتناع رئیس از سفر به‌ایتالیا/

جانشین داورزنی در مراسم قرعه‌کشی والیبال نوجوانان جهان شرکت می‌کند

جانشین داورزنی در مراسم قرعه‌کشی والیبال نوجوانان جهان شرکت می‌کند

به دنبال انصراف محمدرضا داورزنی از شرکت در مراسم قرعه‌کشی مسابقات نوجوانان جهان، حمیدرضا محرابی به عنوان جانشین وی و نماینده والیبال ایران در این مراسم حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا در تهران موجب کناره‌گیری رئیس فدراسیون والیبال کشورمان از شرکت در مراسم قرعه‌کشی و گروه‌بندی مسابقات 2009 نوجوانان جهان شده است.

به همین دلیل حمیدرضا محرابی مربی والیبال کشورمان که آخرین دوره کلاس جهانی مربیگری را در پیش رو دارد صبح چهارشنبه هفته جاری راهی ایتالیا می شود تا به عنوان نماینده والیبال ایران و جانشین محمدرضا داورزنی در مراسم گروه بندی این دوره از مسابقات جهانی نوجوانان شرکت داشته باشد و بعد از آن در کلاس مربیگری ایتالیا حاضر شود.

مراسم قرعه‌کشی یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان 6 خردادماه (28 ماه می) در هتل موناکو شهر "ونتو" ایتالیا برگزار می‌شود. 16 تیم برگزار کننده این دوره از مسابقات هستند که به میزبانی شهر "لامتسیا ترمه" ایتالیا برگزار می‌شود. این برای نخستین‎بار است که ایتالیا میزبان این رقابت‏هاست.

تیم والیبال نوجوانان ایران که 5 دوره حضور در پیکارهای جهانی را تجربه کرده است به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در مسابقات ایتالیا شرکت می‌کند. والیبالیست‎های نوجوان ایران حضور در رقابت‎های 2001 مصر، 2003 تایلند، 2005 الجزایر و 2007 مکزیک را تجربه کرده‌اند.

یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 29 مردادماه تا 9 شهریورماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 884346

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