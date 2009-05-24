جامعه مسلمان آمریکا پلیس را در مبارزه با ترور یاری می‌کند

جامعه مسلمان آمریکا با تقبیح طرحهای حمله به اماکن نیایش ادیان مختلف و یک پایگاه نظامی در نیویورک اعلام کرد که در مبارزه با تروریسم به مقامات کمک خواهد کرد.

دکتر اینگرید ماتسون رئیس انجمن اسلامی شمال آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرده است: ما به طور مشخص چنین خشونتهایی را و یا هرگونه تلاشی برای به خطر انداختن امنیت عمومی محکوم می کنیم. ما انزجار نسبت به سایر جوامع را تکذیب می کنیم .

چهار مرد روز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه در جریان طراحی حمله به یک نیایشگاه دینی و همچنین یک پایگاه نظامی دستگیر شدند.

نهاد اعواد مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی- آمریکایی با اشاره به محکومیت هر نوع تعصب برپایه توجیه دینی گفت: ما از اف بی آی ، دپارتمان پلیس نیویورک و سایر سازمانهای اجرای قانون که برای این بررسیها و تحقیقات تلاش کردند قدردانی می کنیم. اعضای جامعه مسلمان آمریکا باید آگاه باشند و هرگونه فعالیتی را که به امنیت شهروندان صدمه می زد گزارش کنند.

فوزیه خان رئیس انجمن زنان مسلمان وستچستر در آمریکا گفت: ما اعتقاد داریم خشونت جایگاهی در جامعه ما ندارد و به هیچ طریقی نمی توان آن را بخشی از اسلام توصیف کرد. ما می خواهیم تأکید کنیم مردمی که این اقدامات را انجام داده اند منحرف شده، سردرگم، ناآگاه و بی اطلاع از ایدئولوژی صلح و تساهل اسلام هستند. متأسفانه وقایعی از این دست به تلاشهای ما برای ایجاد روابط هماهنگ با سایر سازمانهای دینی جامعه لطمه وارد می کند.

سخنگوی انجمن مسلمانان وستچستر گفت: جامعه محلی مسلمانان به کرات و مستمر اظهار داشته اند که ما اقدامات تروریستی و جرایم ناشی از انزجار را بدون توجه به عامل آن محکوم می کنیم.

گروه های اسلامی سراسر ایالات متحده از مسلمانان این کشور خواستند پلیس را در خنثی کردن هرگونه خشونتی یاری کند.علمای

مسلمان سنگاپور علیه افراط‌گرایی فعالیت می‌کنند

یک گروه از علمای مسلمان سنگاپوری برنامه‌ای الهام‌بخش را برای مبارزه با افراط‌گرایی آغاز کرده‌اند تا کشور را از تهدید تروریسم و ایدئولوژیهای منحرف حفظ کنند.

مقامات سنگاپوری بیش از 30 نفر را به جرم ترور در سالهای 2001 و 2002 دستگیر کرده اند، به دنبال این دستگیریها دولت این گروه را برای خنثی کردن برنامه های مظنونین تشکیل داد.

علمای مسلمان پس از بررسی تحقیق درباره ایدئولوژی های افراط گرایانه وارد زندانهای مظنونین شدند که به شدت تحت کنترل بوده و امنیت آنها بسیار بالا است. علما هزاران جلسه یک ساعته در طول هفته برگزار کرده و تلاش کردند با مظنونین ارتباطهای شخصی برقرار کنند و پس از آن روی اصلاح باورهای دینی کار کنند.

در این برنامه زمانی که قوای مظنون از نظر دینی تجدید شد، علما خواستار آزادی وی می شوند و دولت شغلی را برایش فراهم می کند و جلسات مشاوره مختلفی برای خانواده های مظنونین برگزار کرده تا اطمینان حاصل کنند ایدئولوژیهای منحرف به نسل بعدی منتقل نشده است.

سیدنی جونز مشاور حقوق بشر در آسیای جنوب شرقی که اکنون در گروه بحران بین المللی فعالیت می کند در این مورد گفت: در برخی اماکن چون پوسو اندونزی برخی زنان از همسرانشان می خواهند با پلیس همکاری نکنند از این رو کار کردن علمای مسلمان با خانواده مظنونین ایده بسیار هوشمندانه ای در برنامه سنگاپور است.

علمای مسلمان به همسران مظنونین، پسران و دخترانشان کمک می کنند که آنها نیز همراستا با افکار عمومی بیندیشند. برخلاف سایر برنامه های تجدید قوا و نوتوانی در سایر کشورها، مظنونین سنگاپور این مشاوره ها را پس از آزادی نیز ادامه می دهند، از این رو تا کنون این برنامه موفق نبوده است. تقریبا دو سوم از دستگیر شدگان به اتهام تروریسم در سنگاپور با این برنامه پیش رفته و آزاد شده اند و هیچکدام از آنها به گذشته خشونت طلب خود باز نگشته اند.

اعضای گروه تجدید قوای دینی به عراق سفر کرده تا روشهای خود را برای ارتش ایالات متحده تبیین کنند. اما مهمترین ثمره این برنامه افزایش اعتماد میان دولت و جامعه اسلامی بوده است.

تعداد مسلمانان سنگاپور حدود 450 تا 500 هزار نفر تخمین زده شده که این تعداد 14 تا 15 درصد از جمعیت این کشور آسیای جنوب شرقی را تشکیل داده اند.

نخستین کالج اسلامی در آمریکا تأسیس می‌شود

یک گروه از مسلمانان آمریکایی به رهبری دو نفر از علمای برجسته به تحقق آرمان تأسیس نخستین کالج اسلامی در ایالات متحده نزدیک شده‌اند.

مشاوران این پروژه رأی گیری کردند که آیا کالج زیتون را می توان در ترم پاییز سال آینده میلادی تأسیس کرده و گامی به جلو در توسعه دین در جامعه آمریکا برارند یا خیر.

زید شاکر و شیح حمزه یوسف از کالیفرنیا سالها را به طراحی و برنامه ریزی برای این کالج صرف کرده اند، کالجی که ارائه کننده آموزش هنرهای آزاد و دانش اسلامی است.

شاکر به عنوان شهروند کالیفرنیا اظهار می دارد که این کالج در سنتهای سایر گروه های دینی که به دانشگاه ها شکل می دهند دیده است تا بتواند رهبران را آموزش داده و فضایی را در افکار عمومی آمریکا برای آنها باز کنند. وی در جمع شورای پیشرفت مسلمانان حرفه ای گفت: نیازهای ما به عنوان یک جامعه دینی با نیازهای سایر جوامع دینی تفاوتی ندارد. ما به عنوان مسلمان باید مؤسسات خود را توسعه دهیم تا ارزشهای خود را نهادینه و حفظ کنیم.

پیش از این عده دیگری هم تلاش کردند کالج اسلامی را در نیویورک و شیکاگو تأسیس کنند اما تمام این تلاشها با موانعی مواجه یا به سرعت مسکوت شده است .

شاکر سرباز آفریقایی - آمریکایی نیروی دریایی و یوسف از بومیان واشنگتن هستند که هر دو اسلام آورده و سالها به مطالعه علوم اسلامی در آفریقای شمالی و خاورمیانه پرداخته اند. در سال 1996 یوسف مؤسسه زیتون را که اکنون در برکلی کالیفرنیا مستقر است تأسیس کرد، این مؤسسه گسترش یافت و اکنون خدماتی چون فراگیری از راه دور، برگزاری کارگاه در چندین شهر و کنفرانس با علمای برجسته را ارائه می کند.

شاکر از آموزگاران زیتون طی شش سال برنامه هایی در قالب سیمنار طی سالهای 2004 تا 2008 برگزار کرده تا قابلیت دوام این مؤسسه را مورد ارزیابی قرار دهد.

کالج اسلامی زیتون قرار است با شعار " محل ملاقات اسلام و آمریکا" فعالیت کند و با دو رشته اصلی زبان عربی و حقوق مطالعات الهیاتی اسلامی کار خود را آغاز می کند. کالج اسلامی زیتون مدرسه علوم دینی نیست اما با تمام این اوصاف فارغ التحصیلان آن می توانند در نقش امام جماعت نیز حاضر شوند. بیشتر مساجد آمریکا توسط ائمه جماعات خارجی اداره می شوند و این امر را عده ای به عنوان مانع توسعه اسلام در آمریکا تلقی می کنند.

حاتم بازیان مشاور زیتون که در دانشگاه کالیفرنیا- برکلی در کالج سنت مری تدریس می کند گفت: سایر دانشجویان این دانشگاه می توانند اقدام به پیگیری کارهای غیر انتفاعی برای جامعه مسلمان کرده یا با پیگیری مطالعات پیشرفته به علمای اسلامی تبدیل شوند.

بازیان گفت: کالج اسلامی زیتون در یک فضای اجاره ای در برکلی کار خود را آغاز و تلاش می کند که همکاری نزدیکی با انجمن کالجهای غربی داشته باشد.

مالزی عدم صدور ویزا برای سفر عمره را تکذیب کرد

وزیر امور اسلامی مالزی اخباری که به دنبال شیوع آنفلوآنزای خوکی در رابطه با توقف صدور ویزا برای انجام عمره منتشر شده را تکذیب کرد و اظهار داشت که فرآیند صدور ویزا به آرامی در جریان است.

جمیل خیر باهروم وزیر امور اسلامی مالزی با اشاره به این که پس از ارتباط با دفتر مالزی در مکه هیچ اطلاعاتی مبنی بر توقف در صدور ویزا برای مسلمانان مالزی تأیید نشد، از مردم خواست ابتدا اطلاعات را ارزیابی کرده و سپس بر آن اتکا کنند.

این شایعات به دنبال درج گزارشی در روزنامه "عرب نیوز" گسترش یافت که مدعی شده بود به عنوان بخشی از اقدامات محدود کردن شیوع ویروس H1N1 برای مالزیایی ها ویزا صادر نمی شود.

جمیل خیر باهروم در پاسخ به افرادی که در رابطه با پیشنهاد علی جمعه مفتی اعظم مصر مطرح کرده بودند که تمام کشورهای اسلامی فتوایی برای لغو سفر حج صادر کنند گفت: این تنها یک پیشنهاد بوده و تمام پیشنهادها اجرایی نمی شود. فصل حج چند ماه دیگر در ماه نوامبر خواهد بود و آن در زمان اپیدمی مشکل چندانی نخواهد بود.

در پی شیوه ویروس آنفلوآنزای خوکی یا H1N1 بسیاری از نمازهای جماعت در کشورهای مختلف لغو شده است؛ در مصر

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر و دکتر علی جمعه مفتی مصر و تعدادی دیگر از مقامات دینی مصر از لغو برگزاری نماز جماعت به علت شیوع ویروس آنفلوآنزای خوکی خبر دادند. شخصیتهای دینی مصر با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع ویروس آنفلوآنزای خوکی هشدار داده، اظهار داشتند: این ویروس به مرحله خطرناکی رسیده که باعث شد نمازهای جماعت و دیگر شعائر و برنامه هایی گروهی لغو شوند.

فیلمهایی درباره مخترعان و هنرمندان مسلمان ساخته می‎شوند

یک شرکت جدید جهانی فیلم و رسانه درحال طراحی و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های بزرگ فیلم و تلویزیون درباره مبتکران، مخترعان و هنرمندان مسلمان و خاورمیانه‌ای است.

شرکت رسانه ای تاریخ گمشده که با ریاست مایکل همیلتون مورگان نویسنده کتاب " تاریخ گمشده: میراث پردوام دانشمندان، متفکران و هنرمندان مسلمان" اداره می شود به دنبال شرکای بزرگ رسانه ای در ایالات متحده، خاورمیانه، اروپا و آسیا است از همین رو رئیس این شرکت از روز 18 می (28 اردیبهشت) به خاورمیانه سفر کرده و قرار است تا روز 31 می ( 10 خرداد) با شرکای احتمالی و مختراعان بالقوه دیدار کند.

مورگان گفت: ما با ماجراهایی درباره قهرمانان اسطوره ای چون سندباد، علاء الدین و علی بابا آشنایی داریم اما اکنون به داستانهای دراماتیکی درباره قهرمانان حقیقی چون جابر، ابن هیثم، هارون الرشید نیاز داریم.

نخستین فیلمی که قرار است در این زمینه تولید شود فیلم " استاد و جادوگر" است که قرن نهم بغداد را روایت می کند این داستان رابطه میان خلیفه هارون الرشید و مأمون و متفکران درباره آنها را چون جابر، مخترع شیمی مدرن و خوارزمی مبتکر جبر و ریاضیات مدرن به تصویر می کشد.

تحادیه‌ تسهیل فعالیتهای اقتصادی اسلامی تشکیل می‌شود

یک گروه از علمای مسلمان با امید به حمایت اقتصاد اسلامی درحال برنامه‌ریزی برای تشکیل اتحادیه‌ای برای کشورهای اسلام هستند تا بتواند معاملات را ارتقا داده و به فقرای جهان اسلام کمک کند.

وجدی غنیمی از علمای برجسته مسلمان در این رابطه اظهار داشت: ما می خواهیم ائتلاف قدرتمند اسلامی تشکیل دهیم تا بتوانیم با کالاهای خارجی وارد عرصه رقابت شویم.

وی با اشاره به اینکه تشکیل این اتحادیه داد و ستد تولیدات اعضای خود را تسهیل می کند گفت: این اتحادیه فرصتی برای شرکتها فراهم می کند تا کیفیت محصولات خود را به واسطه استفاده از تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات اتحادیه ارتقا دهند.

افتتاح این اتحادیه که دفتر مرکزی آن در بلژیک خواهد بود قرار است تا چند ماه آینده اعلام شود، تا کنون نامی که برای فعالیت این اتحادیه انتخاب شده اعلام نشده است.

اعضای این اتحادیه باید 2 درصد از فروش سالانه یا سود خود را به اتحادیه بدهند و در ازای آن از مزایای مختلف برخوردار خواهند شد. اعضا می توانند از نشان این اتحادیه برای ضمانت کالاهای خود استفاده کنند و به مرکز تحقیقاتی اتحادیه دسترسی داشته باشند. در کنار این مزیتها می توان به صفحه ویژه تمام اعضا روی وب سایت اتحادیه اشاره کرد.

بهبود وضعیت زندگی فقرا در کشورهای اسلامی، سرمایه گذاری پروژه های کوچک برای خانواده های نیازمند، فراهم کردن پرورشگاه کودکان در فلسطین و همچنین ارائه مزایا به دانش آموزان مسلمان برای مطالعه در دانشگاه های برتر جهانی و فراهم کردن بودجه انجام تحقیقات علمی از جمله اهداف این اتحادیه خواهد بود.

همایش نسخ خطی اسلامی در بریتانیا برگزار می‌شود

انجمن نسخ خطی اسلامی در نظر دارد طی روزهای 24 و 26 ژوئیه پنجمین همایش نسخ خطی اسلامی را در کالج کرایست دانشگاه کمبریج، بریتانیا برگزار کند.

این همایش از سوی بنیاد فرهنگ جامع اسلامیکوس و مرکز مطالعات اسلام و خاورمیانه دانشگاه کمبریج برگزار می شود.

انجمن نسخ خطی اسلامی اعلام کرده محورها و موضوعات این همایش به نگهداری، مدیریت و مطالعه نسخ خطی اسلامی اختصاص دارد و بر موضوع دسترسی به نسخ خطی تمرکز خواهد کرد.

بهبود دسترسی به نسخ خطی از راه دیجیتالی کردن و سازمان دادن الکترونیکی و اطمینان حاصل کردن از راهکارهای حفظ بلند مدت آن برای موفقیت آینده این میراث اسلامی ضروری است.

درحال حاضر تکنولوژیهایی وجود دارد که امکان تحول راه های مطالعه نسخ خطی را فراهم کرده، دسترسی به این تکنولوژی ها می تواند نگرانی مجموعه داران را نسبت به حقوق قانونی خود و ثبات پذیری مالی سازمانهای آنها متعادل کند.

این همایش چون سالهای گذشته محورهای فهرست کردن، حفظ کردن، دیجیتال کردن و تحقیق کردن و انتشار را مدنظر دارد. نخستین همایش نسخ خطی اسلامی در ژوئیه سال 2005 در کالج کینگ دانشگاه کمبریج برگزار شد.

قدیمیترین مسجد میشیگان آمریکا هفتاد ساله شد

هفتادمین سال حمایتهای دینی و معنوی مسجد انجمن مسلمانان آمریکایی در میشیگان به عنوان یکی از قدیمیترین مساجد آمریکای شمالی جشن گرفته شد .

مسجد انجمن مسلمانان آمریکایی در سال 1937 تأسیس شد و قدیمی‌ترین مسجد میشیگان است.

مهدی علی رئیس انجمن مسلمانان آمریکایی گفت: این مؤسسه تاریخی مرکز رشد جامعه مسلمانان و نهادهای اسلامی در سراسر ایالات متحده بوده است. انجمن مسلمانان آمریکایی یکی از قدیمی‌ترین مساجد و سازمانهای اسلامی نه تنها در ایالت میشیگان، بلکه در سراسر آمریکای شمالی است و از زمان تأسیس از سوی کارگران لبنانی- سوریهای یک کارخانه، این مسجد به یکی از مهمترین بخشهای جامعه اسلامی تبدیل شده است.

این مسجد نقشهای مختلفی برعهده داشته که این نقشها نه تنها دینی و معنوی بلکه خدمات اجتماعی چون ارائه مشاوره به خانواده‌ها برای رویارویی با مشکلات خود بوده است. این انجمن همچنین ارتباط نزدیکی با والدین داشته تا آنها بتوانند ابزارهای ضروری را برای کودکان و جوانان خود فراهم کنند تا آنها در دام آسیبهایی چون خشونت، مخدر و سایر رفتارهای مخرب گرفتار نشوند.

آموزش بسیاری از خدمات این انجمن و مسجد آن را تحت‌الشعاع قرار داده است، چرا که این مسجد دو مدرسه برای آموزش زبان عربی و مطالعات اسلامی و قرائت قرآن دارد.

مقامات این مسجد تصدیق کردند که این مسجد نقش محوری در از بین بردن تفرقه و نزدیکیهای بین ادیان ایفا کرده است.

رئیس انجمن مسلمانان آمریکایی گفت که فکر می‌کنم این انجمن یکی از مهمترین انجمنهای دیترویت است که با سایر مراکز و سازمانهای اسلامی برای یاری مسلمانان آمریکایی فعالیت می‌کند.

این مسجد برنامه‌های گشایش درها، سمینارهای محلی، توزیع کتابهای اسلامی و آموزش به مردم درباره اسلام حقیقی را برگزار کرده و از گروههای غیر مسلمان برای دیدار از مسجد دعوت می‌کند.

انجمن مسلمانان آمریکایی همچنین با سازمانهای ملی و جهانی انساندوستانه برای جمع کردن کمک، غذا و سایر تجهیزات برای فقرا و قربانیان بلایای طبیعی همکاری می‌کند و در ماه مبارک رمضان نیز روزی را به دعوت از غیرمسلمانان برای شرکت در ضیافت افطاری اختصاص می‌دهد.

مسلمانان یونان علیه اهانت به قرآن تظاهرات کردند

درپی اهانت یک افسر پلیس یونانی به قرآن، ماه صدها نفر از مسلمانان در مرکز آتن مقابل پارلمان تظاهرات کردند.

مسلمانان یونان با در دست داشتن نسخه هایی از قرآن فریاد الله اکبر سرداده و خشم خود را از این رویداد ابراز کردند. تظاهرکنندگان خواستار پیگرد قانونی علیه افسر یا افسرانی شدند که به قرآن بی احترامی کرده ، همچنین عذرخواهی آنها نیز از دیگر موارد مورد مطالبه جامعه مسلمان است.

پلیس اعلام کرده این اتهام را که روز چهارشنبه در آتن هنگام بررسی اوراق هویت یک مهاجر عراقی صورت گرفته به دقت مورد بررسی قرار می دهد.

تاناسیس کورکولاس از فعالان حقوق مدنی که این تظاهرات را تشکیل داده بود اظهار داشت این تظاهرات با هدف نشان دادن صدای مهاجران مسلمان شکل گرفت. آنچه اتفاق افتاد اهانت بزرگی به همه مسلمانان، مهاجران و همه یونانی هایی است که به دموکراسی احترام می گذارند.

اغلب مسلمانان یونان که از مسلمانان بومی و مهاجر هستند در آتن و تسالونیکا زندگی می کنند. اغلب این مسلمانان در دهه 1990 از آلبانی به یونان مهاجرت کرده اند درحالی که برخی از مسلمانان یونان نیز از کشورهای خاورمیانه هستند. جمعیت مسلمانان مهاجر در یونان را 200 هزار نفر تخمین زده اند.