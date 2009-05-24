کشته شدن شش پلیس عراقی در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، پلیس عراق در گفتگو با خبرگزاری آلمان افزود: بعد از ظهر دیروز شنبه دستگاهی حاوی مواد منفجره در خارج از منزل "محمد طاها" افسر پلیس موصل منفجر شد.

همچنین پلیس عراق اعلام کرد: روز گذشته آنها جنازه یک دندانپزشک ربوده شده را در جلوی منزلش یافتند.

پلیس می افزاید: روز جمعه نیز در انفجار یک بمب در منطقه شرقی موصل چهار پلیس عراقی کشته شده و سه نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین ارتش آمریکا در جمعه گذشته از کشته شدن سه نظامی دیگر خود در عراق خبر داد. با کشته شدن این سه نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان حمله به عراق در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 299 نفر رسیده است.