دولتی ها نان و پنیر 400 میلیاردی می خورند!

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته و با حضور بیش از 900 نفر از طرفداران میرحسین موسوی و با حضور مصطی تاج زاده جشن سالروز دوم خرداد در سینما شیدای سنندج برگزار گردید.

در این مراسم که با یک ساعت تاخیر آغاز شد حاضرین با در دست داشتن عکس های سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی و همچنین پوشین لباس های به رنگ سبز به جشن شادی پرداخته و سالروز دوم خرداد را با حمایت از میرحسین موسوی گرامی داشتند.

در ابتدای برنامه و با پخش یک کلیپ تصویری از سید محمد خاتمی حاضرین به پا خواسته و به تشویق وی پرداخت و شعار خاتمی دوستت داریم را سردادند.

بنری بسیار بزرگ آن هم با یک شعر کردی با تصویری از خاتمی و موسوی در سالن نصب شده بود و تمامی حاضرین در سالن سینما شیدای سنندج نیز پرچم های جمهوری اسلامی و عکس های انتخاباتی میرحسین موسوی در دست داشتند.

همچنین یاد شمشال زن کرد ماموستا قاله مره که روز گذشته در شهرستان بوکان فوت کرده بود با قرائت بیانیه کمیته فرهنگیان ستاد میرحسین موسوی گرامی داشته شد.

رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهرستان سنندج در ابتدا ضمن بیان گزارشی از فعالیت های این ستاد در سنندج اعلام کرد: که برنامه های انتخاباتی میرحسین موسوی در سطح شهر افزایش می یابد و با برگزاری برنامه های مفرح و شاد مردم را جهت حضور هر چه باشکوهتر در انتخابات و رای به میرحسین موسوی ترغیب و تشویق می کنیم.

مصطفی تاج زاده نیز سخنان خود را با اشاره به وضعیت کشور در زمان اصلاحات آغاز کرد و گفت: در شرایطی که در چهار سال گذشته شعار عدالت محوری زده می شد که شکاف طبقاتی کشور در شرایط کنونی بسیار بیشتر از دوران اصلاحات است.

وی افزود: در دوران مجلس هفتم یکی از مهمترین مسائلی که بیشترین زمان کار نمایندگان را به خود اختصاص داد زمان شروع کار بانک ها بود در شرایطی که کشور با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کرد نمایندگان سر یک ساعت زودتر شروع کردن کار بانک ها به چالش افتاده بودند

تاج زاده ضمن انتقاد از تغییر پست مدیران در دولت نهم بیان داشت: خوشبختانه ما در این زمینه رکورد جهان را زده و در حال حاضر اسممان برای ثبت در کتاب گینس مطرح شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت مدعی شد : البته دولت نهم در ساده زیستی و قطع کردن دست مافیای اقتصادی و نفتی نیز الگوی نمونه بوده به نحوی که وزرای دولت نهم در خانه های خود نان و پنیر 400 میلیاردی صرف می کنند.

وی گفت: در حالی که در 4 سال گذشته دولت نهم با شعار ژاپن اسلامی شروع کرد که امروز حتی زیمبابوه اسلامی هم نشده و هر روز شاهد افزایش نرخ تورم در کشور هستیم.

تاج زاده ادامه داد : دولت نهم در شرایطی قرار گرفته که حتی امروز مدافعان اقتصادی و اصولگرای خود را هم همراه نمی بیند.