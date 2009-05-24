درمان زبان پریشی در افراد دو زبانه توسط محقق ایرانی دانشگاه میلان

ژوبین ابوطالبی (Jubin Abutalebi) محقق ایرانی دانشکده "زندگی- سلامت" سن رافائله میلان (Vita- Salute San Rafaele University ) به همراه محققان دانشگاه دانشگاه ژنو سوئیس و دانشگاه کالج لندن تحقیقاتی را روی بازگشت توانایی زبانی افراد دو زبانه ای که در اثر آسیبهای مغزی دچار زبان پریشی می شوند انجام داد که نتایج این تحقیقات در تازه ترین شماره مجله علمی "مغز و زبان" (Brain & Language) منتشر شده است.

هدف اصلی ما از این تحقیقات کشف این مسئله بود که پس از درمان در افراد دو زبانه ای که قدرت سخن گفتن به هر دو زبان در آنها مشابه است، توانایی صحبت کردن به کدام زبان (زبان مادری و یا زبان دوم) باز می گردد

این محقق ایرانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص اختلال زبان پریشی افراد دو زبانه (bilingual aphasia) گفت: "زبان پریشی افراد دو زبانه و چند زبانه یک مشکل بالینی است که در آن فرد دو زبانه پس از یک آسیب دیدگی مغزی قدرت بیانی خود را از دست می دهد. این بیماران پس از آنکه تحت درمان قرار می گیرند قدرت سخن گفتن به زبان اول یا زبان دوم و در مواردی هر دو زبان را باز می یابند."

وی در خصوص هدف اصلی این تحقیقات افزود: "هدف اصلی ما از این تحقیقات کشف این مسئله بود که پس از درمان در افراد دو زبانه ای که قدرت سخن گفتن به هر دو زبان در آنها مشابه است، توانایی صحبت کردن به کدام زبان (زبان مادری و یا زبان دوم) باز می گردد. در حقیقت تاکنون مشخص نبود که پس از درمان دقیقا کدامیک از زبانها بهبود می یابند و بیمار زبان پریش می تواند مجددا به کدامیک از این دو زبان صحبت کند."

این محققان در تحقیقات خود یک بیمار 55 ساله با زبان مادری اسپانیایی و زبان دوم ایتالیایی را مورد آزمایش قرار دادند. توانایی زبانی زبان مادری و زبان دوم این بیمار قبل از آسیب دیدگی مغزی به یک اندازه مطلوب بود. این بیمار دچار خونریزی مغزی شده و هسته عدسی شکل (nucleus lenticular) چپ وی به شدت آسیب دیده بود.

ژوبین ابوطالبی در پاسخ به این سئوال که کدامیک از فضاهای مغزی این بیمار پس از درمان فعالیت خود را از سر گرفت به مهر گفت: "در فاز اول درمان که دو تا سه هفته به طول انجامید تمام فضاهای طرف راست بهبود یافت و فعالیت خود را از سر گرفت. در ادامه درمان و در فاز دوم که بیش از چهار هفته پس از آغاز عصب زبان درمانی بود فضاهایی از نیمکره چپ به خصوص فضاهای اطراف جراحت مغزی فعالیت خود را آغاز کردند."

سن و جنس در بهبود توانایی عصب زبانشناسی در بیماران دوزبانه زبان پریش موثر است به طوریکه در بیماران جوان این توانایی سریعتر و بهتر بهبود می یابد. همچنین زنان نسبت به مردان پاسخهای بهتری به درمان نشان می دهند

وی ادامه داد: نتایج این آزمایشات نشان داد که پس از چهارهفته طول درمان، در بیمار متاثر از زبان پریشی دوزبانه به جای اینکه توانایی سخن گفتن به زبان مادری باز یابد قدرت تکلم به زبان دوم (زبان ایتالیایی) بهبود یافت.

این استاد ایرانی دانشگاه سن رافائله درباره نقش سن و جنس در بهبود توانایی عصب زبانشناسی در بیماران دوزبانه زبان پریش توضیح داد: "در بیماران جوان این توانایی سریعتر و بهتر بهبود می یابد. علت این مسئله نرمینگی و انعطاف پذیری مغز جوانان است. همچنین زنان نسبت به مردان پاسخهای بهتری به درمان نشان می دهند. علت این مسئله این است که نیمکره چپ مغز که مربوط به پردازش فعالیتهای احساسی و زبان است در زنان تکامل بیشتری یافته است. این مسئله نه تنها در مورد بهبود زبان پریشی بلکه در کل موارد مربوط به زبان صادق است. براساس تئوریهای زبان، زنان در هزاران سال پیش در خانه می ماندند و به بهبود توان زبانی خود مشغول می شدند درحالی مردان به بیرون از خانه و به شکار می رفتند و بنابراین کمتر فرصتی برای بهبود قدرت کلامی خود پیدا می کردند. به طوری که در مردان نیمکره راست که مربوط به تواناییهای فیزیکی است توسعه بیشتری یافته است. "

بهبود کامل توانایی زبانی افراد زبان پریش دوزبانه به عوامل مختلفی بستگی دارد. در بیشتر این بیماران زبان دوم باز می گردد اما بیمارانی هم هستند که در آنها زبان اول بهبود یافته است

ژوبین ابوطالبی در جواب این پرسش که آیا تیم تحقیقاتی شما تنها مغز بیمار زبان پریش دو زبانه با قدرت یکسان سخن گفتن در زبان مادری و زبان دوم را مورد بررسی قرار داد یا بیماران با قدرت زبانی مختلف نیز آزمایش شدند به مهر گفت: "تحقیقات اصلی ما در مورد بیماران زبان پریش دوزبانه با توانایی یکسان سخن گفتن به زبان مادری و زبان دوم انجام شد اما در عین حال برخی بیماران آزمایش شدند که توانایی یکی از زبانهای آنها نسبت به زبان دیگر قویتر بود. بیمارانی که پس از درمان توانایی زبان ضعیف تر آنها محدود می شود در گروه پدیده ترکیب زبانها (mixing speech) جای می گیرند. در این بیماران درمان زبان ضعیف تر متوقف می شود و زبان قویتر بهبود می یابد. اما مسئله مهم در مورد افراد زبان پریش دوزبانه ای است که توانایی سخن گفتن آنها در هر دو زبان تقریبا یکسان است. در حقیقت ما در تحقیقات خود می خواستیم بدانیم که در این افراد از کدام زبان استفاده می شود. به دفعات دیده شده است که فرد دوزبانه سخن گفتن به هر دو زبان را آغاز می کند. در این افراد نیز پدیده ترکیب زبانهای تو دیده می شود. برای مثال یک بیمار دوزبانه با زبانهای ایتالیایی و روسی توانست پس از دوره درمان به هر دو زبان خود سخن گوید."

این محقق ایرانی در خصوص بهبود کامل توانایی زبانی افراد زبان پریش دوزبانه گفت: "بهبود کامل در این افراد به عوامل مختلفی بستگی دارد. در بیشتر این بیماران زبان دوم باز می گردد اما بیمارانی هم هستند که در آنها زبان اول بهبود یافته است."

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گفتگو: هدی عربشاهی