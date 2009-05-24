عزت ایران در گرو مجاهدت مردانی است که ائتلاف غرب و شرق را شکستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در سخنانی ضمن گرامیداشت سوم خرداد ماه، روز فتح خرمشهر، اظهار داشت: امام بزرگوار (ره) به درستی فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد.

وی افزود : ماه خرداد پر از وقایع مهم و تاریخی انقلاب است. باید ماه خرداد را ماه انقلاب و اسلام بدانیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان یادآور شد: درسفر پرخیر و برکت ایشان به کردستان الگوی کاملی از سیاست های داخلی، منطقه ای و قومی جمهوری اسلامی ایران ترسیم شد.

وی یکی از موارد بسیار مهم که توسط معظم له در این سفر مورد پردازش واقع شد را ترسیم دوره و عصر جدیدی دانست که در منطقه و کشور ما آغاز شده است.

لاریجانی ادامه داد: انقلاب ما عصر اول را به پایان برده و در حال ورود به عصر جدید است.

رئیس مجلس عصر اول انقلاب را متشکل از 4 مرحله خواند و گفت: مرحله اول شکل گیری انقلاب و پیروزی آن و تشکیل نظام جمهوری اسلامی است که عمدتا تا یک سال بعد از انقلاب یعنی تا اول سال 59 به پایان رسید.

لاریجانی تصریح کرد: امام خمینی (ره) با نهایت دقت و تیزبینی در این دوره کوتاه تمامی نهادهای اساسی نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و سایر بخش های مهم نظام را سامان دادند که دستاوردی مهم برای جمهوری اسلامی ایران داشت .

رئیس قوه مقننه مرحله دوم را شکست رژیم متجاوز صدام خواند که روح آن در سوم خرداد سال 61 و عملیات فتح خرمشهر متجلی شد.

وی یادآور شد: این مرحله عملا آغازی شد برای شکل گیری نظام دفاعی کشور.

لاریجانی ادامه داد: عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر را نباید صرفا یکی ازعملیات مهم جنگ در نظر گرفت بلکه یک نقطه مهم در تاریخ کشور ما بود که طی آن برتری استراتژیک ایران، آغاز شد و متقابلا شکست عراق یک شکست راهبردی بود نه تاکتیکی.

رئیس مجلس ادامه داد: درست است که عملیات بیت المقدس یکی از برجسته ترین عملیات نظامی در نوع خود محسوب می شد، به دلیل وسعت منطقه، سرعت عمل نظامی، حجم خسارات دشمن یعنی اسارت حدود 20 هزار نفر و انهدام حدود یک هزار تانک و نفربر، اما مهمتر از همه اینها به هم ریختگی و آشفتگی تاکتیکی و استراتژیکی نظام دفاعی عراق بود که در فتح خرمشهر رخ داد.

وی ادامه داد: آمریکا و غرب صدام حسین را به جنگ علیه ایران تشویق کردند تا نخست نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را از پا در آورند و سپس در صورت ناتوانی ایران چنان ضربه ای به نظام ما بزنند که عملا قدرت الهام بخشی خود را از دست بدهد و در مهار قدرت های بزرگ قرار گیرد.

لاریجانی تاکید کرد که صدام حسین به همین دلیل از قادسیه سخن می گفت تا کینه خود را نسبت به قدرت الهام بخش ایران انقلاب ایران نشان دهد.

وی یادآور شد: فتح خرمشهر ماهیت جنگ را تغییر داد و انقلاب را در موقعیت جدیدی قرار داد، خواب آشفته شکست نظام و مهار انقلاب به نحو دیگری تبدیل شد و یکباره خود را در شرایطی یافتند که نظام با قدرت تثبیت شده در صحنه حضور دارد.

رئیس قوه مقننه به از بین رفتن حرکت های تروریستی منافقین در ایران تاکید کرد و گفت: مدیریت سیاسی کشور در آن سال ها از دست بنی صدر و لیبرال ها در آمد و با ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، عملا تمامی بخش های مدیریتی نظام به کمک دفاع کشور بسیج شدند.

لاریجانی ادامه داد: از طرف دیگر با اصلاح مدیریت جنگ و عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و رهبری جنگ توسط حضرت امام (ره) حرکت عظیم در جبهه ها ایجاد شد به طوریکه در سال دوم جنگ با همه مشکلات سیاسی و امنیتی با 4 عملیات مهم حدود 10 هزار کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده ایران آزاد شد که اوج آن عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر بود.

وی افزود: آمریکا و غرب و اسرائیل و برخی کشورهای مهم عربی فقط به همین جهت دو اقدام عجولانه مبنی بر اعزام مستشاران نظامی خود به بغداد و حمایت های تجهیزاتی و اجاره هواپیماهای سوپر استاندارد و ارسال تسلیحات شیمیایی پرداختند تا حداقل مانع سقوط صدام حسین شوند.

رئیس مجلس همچنین گفت: سیمای عزت مندانه امروز ایران در گرو مجاهدت بزرگ مردانی است که در شرایط بسیار سخت دیوار ائتلاف شرق، غرب و کشورهای منطقه را شکستند و جایگاه ایران را به عنوان کشوری انقلابی و الهام بخش تثبیت کردند.

لاریجانی از شهیدان جهان آرا، نیازی، احمد کاظمی، حسین خرازی، باقری، امیر موسوی، امیر قویدل، امیر معین وزیری، امیر بختیاری، امیر مفید، سردار قربانی، سردار رحیم صفوی، سردار رشید، سردار عزیز جعفری، سردار غلام پور، سردار رضایی، امیر شمخانی و سلیمانی و بسیاری از دوستان و یاران انقلاب یاد کرد.

وی گفت: مجاهدت آنان باعث شد که انقلاب به چنین مرتبه ای برسد.