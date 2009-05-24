طرح بنگاه های زودبازده در ایلام با شکست مواجه شده است

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طرح بنگاه های زودبازده که از سه سال پیش در کشور آغاز شده در استان ایلام با شکست مواجه شده است.

وی بیان داشت: از دلایل شکست این طرح، پرداخت نکردن تسهیلات توسط بانکهای عامل بوده که باعث شده است سرمایه گذاران این طرحها نا امید و مایوس شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد و صاحبان این طرح برای تسهیلات مراجعه می کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از این طرحهای زوربازده اقتصادی در استان ایلام به دلیل نبود اعتبار تعطیل شده اند.

قنبری عنوان کرد: طرحهای بزرگ صنعتی که باید جایگزین این طرحها برای حل مشکل اقتصادی و اشتغال مردم شود، هنوز در ایلام وجود ندارد.

این مسئول ادامه داد: همه استانهای کشور دارای کارخانه های بزرگ و طرحهای صنعتی هستند اما در استان ایلام چنین طرحهای بزرگی وجود ندارد.

قنبری با بیان اینکه در حال حاضر استان ایلام با کمبود سرمایه گذاری در زیرساختهای مختلف مواجه است، افزود: در سال جاری اعتبارت عمرانی استان ایلام کاهش یافته است در حالی که این استان نیازمند به اعتبارات بیشتری برای توسعه دارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس یادآور شد: بر اساس اهداف چشم انداز 20 ساله، کشور نیازمند 70 تا 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخشهای عمرانی است اما این میزان به 15 میلیارد دلار کاهش یافته و کشور را با مشکل مواجه کرده است.