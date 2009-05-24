درخواست تغییر اعضای کابینه دوم احمدی نژاد مطرح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ثمره هاشمی در حاشیه نشست ماهانه جامعه مهندسین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تغییر اعضای کابینه احمدی نژاد در دوره دهم و معرفی اعضای کلیدی کابینه جدید از سوی احمدی نژاد در آستانه انتخابات که مورد خواست چهره هایی از حامیان اصولگرای این کاندیدای انتخاباتی است ، اظهار داشت: تا کنون که چنین چیزی نبوده ولی اگرهم باشد بنده از آن بی اطلاعم.

وی در مورد تغییر یکی از افراد کابینه رئیس دولت نهم که بسیاری از چهره های اصولگرا خواهان برکناری او بودند بار دیگر اظهار بی اطلاع کرد و گفت: چه کسی این حرفها را زده است اصلا چنین چیزی صحت ندارد.

ثمره هاشمی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر استفاده از کارشناسان مردمی در کابینه جدید احمدی نژاد، گفت: ما از این مسئله که کارشناس مردمی در کابینه جدید وجود داشته باشند استقبال می کنیم.

رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که هم اکنون شبهاتی مبنی بر پرداخت پول از جانب همراهان و محافظان احمدی نژاد در روستاها مطرح است، گفت: این مسئله را به شدت تکذیب می کنم. چرا که روال کار ما به صورت کارشناسی است یعنی هیئتی از دولت در مناطق محروم برای بررسی های مختلف وضعیت این خانوارها می مانند تا اگر واقعا آنها نیاز مالی داشتند به آنها کمک شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر سکوت جامعه روحانیت مبارز برای حمایت از احمدی نژاد درانتخابات آتی خطاب به خبرنگاران گفت: شما بهتر است بروید و از خود جامعه روحانیت مبارز دلیل سکوتشان را نسبت به حمایت از احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم بپرسید.

ثمره هاشمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتقاداتی که کاندیداهای دیگر به رئیس دولت نهم وارد می کنند گفت: اگر واقعا کاندیداها دارای برنامه و منطق باشند رقیب خود را هیچ وقت تخریب نمی کنند.

وی در پاسخ به خبرنگاری که نظر وی را درباره ارزیابی از نظرسنجی های انتخاباتی پرسید گفت : هر چه به روز انتخابات نزدیک تر می شویم خوشبختانه حساسیت مردم نیز بیشتر می شود.