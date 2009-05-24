قهر انتخاباتی راه صحیح اعتراض به شرایط موجود نیست

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، معصومه ابتکار صبح یکشنبه در همایش اصلاح طلبان نیشابور در فرهنگسرای سیمرغ افزود: با حضور بیش از 60 درصد مردم در پای صندقهای رای و یاری خداوند، دوم خرداد دیگری رقم خواهد خورد.

معاون رئیس جمهور سابق گفت: امید کلید اصلی پیروزی اصلاحات است و در هیچ شرایطی نباید امید را از دست داد.

ابتکار گفت: مهندس موسوی نگاه بلندی به آزادی مطبوعات و اندیشه دارد و به محدودیت و سانسور در عرصه رسانه اعتقادی ندارد.

وی اظهار داشت: مطمئن هستم میر حسین موسوی ادامه دهنده راه خاتمی است و ما امروز باید برای آگاهی، نقد منصفانه و رعایت اخلاق در عرصه سیاست ورزی و در مقابل حریفی که همه این چارچوبها را کنار گذاشته، یک ستاد باشیم تا نشان دهیم اسلام گرا و بسیجی واقعی کیست.

وی انتخابات را فرصتی برای حقیقت جویی از لابلای غبارها و نسیمها و ارزیابی واقع بینانه و منصفانه حاکمان دانست تا از نتایج آن بتوان مسیر بعدی جامعه را ترسیم کرد.

وی بیداری را در سبز اندیشی، راستگویی، وفای به عهد و امانت داری دانست و عنوان کرد: قرار نبود به هر بهانه ‌ای امنیت و آسایش مردم به ویژه جوانان مورد تهدید قرا گیرد.

وی افزود: بنا نبود سیاستمداران به نام اسلام عزیز و با رای مردم که در راس کار قرار می ‌گیرند، جز با زبان حقیقت و راستگویی سخن بگویند.

وی ادامه داد: بنا نبود به اسم عدالت، عزت مردم به شکل دادن اعانات و گدا پروری پایمال شود و شکاف اجتماعی و طبقاتی گسترده‌ تر شود.

وی افزود: قرار نبود در عرصه فرهنگی، شاهد عرصه غلبه یک تفکر متحجرانه و واپس گرایانه و تهدید اندیشه به نام اسلام عزیز باشیم.

ابتکار ادامه داد: بنا نبود که رئیس جمهور طرفدار محدودیتها، حامی ستاره‌ دار شدن و در بند قرار گرفتن دانشجویان و محدودیت اطلاع رسانی باشد.

وی با طرح این ادعا که در سالهای اخیر شاهد افت ناگهانی بسیاری از شاخصهای اقتصادی و فرهنگی در کشور هستیم، پرسید: چرا دچار رکود شدیم و نتوانستیم از این همه پشتوانه ملی استفاده کنیم؟

معاون رئیس جمهور هشتم با ارائه این آمار که نرخ تورم 11 درصد در سال 84 به 27 درصد در پایان سال 87 رسید، عنوان کرد: تصمیمات غیرکارشناسی و ناتوانی حاکم بر دولت نهم، کشور را نمی ‌تواند به سمت چشم انداز 20 ساله و اهداف قانون اساسی ببرد و ما را به سمت آینده روشن رهنمون سازد.

رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه خود 200 سفر استانی را در دو دوره صدارت مسئولیت خودش در دولت اصلاحات تجربه کرده است، در عین حال انجام سفرهای استانی دولت دکتر احمدی ‌نژاد را اقداماتی ارزشمند توصیف کرد که نباید نادیده گرفته شود.

ابتکار ادامه داد: دولت نهم تلاش زیادی کرد و وقت زیادی گذاشت اما به هر دلیل وعده‌هایی که داد و انتظاراتی که ایجاد کرد، محقق نشد و البته در بعضی اوقات دیده شد دولت عقب نشینی و حتی کتمان وعده می‌ کند.

وی با این ادعا که ما در عرصه بین الملل با مشکلات عدیده ‌ای روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: در زمان حضور مهندس موسوی در زمان نخست وزیری، شرایط فشار بسیار سخت ‌تر بود اما وی به نحوی مدیریت کرد که مردم احساس امنیت می کردند و فضای عمومی جامعه با نشاط بود.

وی یادآور شد: مردم و دولت مهندس موسوی در برابر مشکلات، صبورانه مقاومت کردند و رویکرد آن دولت آرامش و اعتمادی را به مردم داد که آن سالهای سخت را گذراندیم و به خاطر همین این دولت مورد تمجید حضرت امام قرار گرفت.

وی افزود: نظام اداری کشور را با انحلال شورای عالی و سازمان مدیریت مختل کردند و بدان آسیب رساندند.

وی ادامه داد: سیاستهای غلط اجرایی و واردات بی رویه کالاهای ارزان قیمت خارجی، کمر تولید ملی را شکسته و اقتصاد کشاورزی و صنعتی کشور با مشکلات زیادی روبرو است.

ابتکار گفت: در زمان انتخابات سود سهام عدالت توزیع می ‌کنند، حقوق کارمندان و بازنشستگان زیاد می ‌شود، تمامی معوقات کارمندان داده می ‌شود، وعده‌های مسکن مهر به اوج می ‌رسد و این درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: خاتمی نیز می‌ توانست وعده ‌های چشمگیر و تو خالی بدهد و مسائل را به دور از واقع وانمود کند و شب انتخابات حقوقها را افزایش دهد و طرحها را قبل از اینکه به مرحله نهایی برسد افتتاح کند اما به خاطر مردم و آینده کشور از این کار پرهیز کرد و برای همین در دل مردم ایران جای دارد.

وی با گرامیداشت یاد حضرت فاطمه زهرا (س)، نقش این شخصیت و بانوی بزرگوار را در بیداری اسلامی در صدر اسلام بی بدیل دانست و افزود: تفکری که این بانو بنیاد نهاد و پیامی که ایشان در زندگی کوتاه اما پر باری که به یادگار گذاشت، جستجو برای یافتن عدالت و همه ارزشهای والایی است که می تواند دنیا و آخرت انسانها را نجات دهد.