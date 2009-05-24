دولت آینده زمینه حضور دانشجویان برتر در دانشگاههای معتبر دنیا را فراهم کند

دانشجوی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان انتظارات خود از رئیس جمهور آینده کشور گفت: از رئیس جمهور آینده کشورم می خواهم به دنبال فراهم کردن فرصتهای تحصیلی مناسب برای دانشجویان در دانشگاههای معتبر دنیا باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از دانشجویان ایرانی این قابلیت را دارند که در دانشگاههای معتبر دنیا تحصیل کنند اما بسیاری از آنها نمی توانند امکانات این امر را فراهم کنند.
این دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف افزود: اگر فرصتهای تحصیلی با شرایط مناسب برای دانشجویان برتر دانشگاهها فراهم شود مسلما این دانشجویان می توانند بعد از اتمام تحصیل در ایران خدمت کنند.
وی اظهار داشت: مشکلات مالی اصلی ترین مانع دانشجویان برای تحصیل در خارج از ایران است. پس از آن پذیرش برای دانشجویان ایرانی معضل دیگری است.
این دانشجوی مهندسی مکانیک گفت: اگر دانشگاههای ایران بتوانند با دانشگاههای معتبر دنیا ارتباط درست و نزدیکی برقرار کنند این انتقال دانشجو میان دانشگاهها آسان تر خواهد شد.
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