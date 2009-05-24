روزنامه ها علیه ما هستند/ احمدی نژاد تبلیغات خیابانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ثمره هاشمی که شنبه شب در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین شرکت کرده بود بعد از سخنرانی به برخی سئوالات اعضای این جامعه نیز پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یک دوره ای تبدیل به فوق دولت رسمی شده بود به گونه ای که کند کننده امور بود نه تسهیل کننده کارها. ضمن اینکه ما آن را به طور کامل منحل نکردیم بلکه در حال حاضر هم این سیستم وجود دارد.

رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه یکی ازکاندیداها گفته بود دولت نهم صرفا پروژه های کوچک را انجام می دهد، گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست چرا که بسیاری از طرح ها و پروژه ها مانند افزایش ظرفیت تولید صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان جزء پروژه های سنگین دولت نهم بوده است.

ثمره هاشمی درعین حال خاطر نشان کرد: البته طبق نظر کارشناسان جلوی توسعه تعداد اندکی از تولیدات را گرفتیم تا تولیدات دیگر فرصت رشد و توسعه پیدا کنند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره ستادهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد اظهار داشت: آقای احمدی نژاد گفته بود که من ستاد ندارم و هرکس که می خواهد کار کند به صورت خود جوش این کار را انجام دهد. لذا بنده مسئولیت ستادی را بر عهده دارم که کار هماهنگی را برای دعوت از دوستان و سخنرانیشان انجام می دهد.

ثمره هاشمی با اشاره به اینکه هر خانه می تواند ستاد باشد، خاطر نشان کرد: سازماندهی کردن جمع بزرگی از مردم کار آسانی نیست و تلاش ما بر این است که تفرق کمتر وهماهنگی بیشتر شود که هر کس با رعایت ضوابط می تواند این کار را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات خیابانی مد نظر این ستاد نیست ، افزود: می توان در فضای مجازی به دلیل مراجعه کنندگان زیاد برای کار تبلیغاتی استفاده کنیم چرا که روزنامه ها علیه ما هستند وکار ما سخت است.

رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد با بیان اینکه بهترین کار سخنرانی و توجیه کردن است، گفت: هر فرصتی که برای تبلیغات پیش بیاید احمدی نژاد از آن با توجه به وقت کمی که دارد استفاده خواهد کرد که شاید اصلی ترین آنها فرصتی برای پاسخ به شبهات و تبیین مسائل جاری در رسانه ملی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه صدها کار ممتاز در دولت نهم انجام شده که ممکن است چند تای آن هم اشکال داشته باشد، گفت: هر اقدامی که دولت نهم انجام داده همه در چارچوب قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه کشور بوده است.

ثمره هاشمی با اشاره به اطلاعیه اخیر قوه قضائیه یادآور شد: تقریبا 10 روز پیش قوه قضائیه اطلاعیه ای مبنی بر چپاول بیت المال که بالای 1000 میلیارد دلار بود صادر کرد که خوشبختانه ما در دولت نهم جلوی بسیاری از آنها را گرفته ایم و دیگر کسی نمی تواند از طریق رانت دولتی وام های سنگین از بانک ها بگیرد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته ممکن است عده ای به صورت پنهانی از طریق مجاری غیر دولتی اقدام به رانت خواری نمایند که اگر مشخص شود با آنها نیز برخورد خواهد شد.