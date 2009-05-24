به گزارش خبرنگار مهر، حسین پارسایی در جشن اردیبهشت تئاتر استان تهران در ابتدای سخنان خود گفت: فعالیت‌های نمایشی استان تهران کمی نگران‌کننده بود و توقع می‌رفت با ساخت و ساز تالار محراب این سالن را در زمره سالن‌های حرفه‌ای تئاتر داشته باشیم که نشد و شاید مراسم امروز فتح بابی برای این جریان باشد.

وی یادآور شد: مرکز هنرهای نمایشی توسط علی منتظری شکل گرفت و به مجلس راه پیدا کرد و ردیف بودجه گرفت و سپس به شهرستان‌ها رفت و انجمن‌های نمایش تأسیس شدند. تا به حال مرکز هنرهای نمایشی هشت مدیر داشته و چه بخواهیم یا نه تئاتر سیر صعودی در پیش گرفته و چهره‌های خود را معرفی و فارغ از تبلیغات سیاسی فعالیت می‌کند. بودجه تئاتر نیز افزایش یافته که همه اینها مربوط به خرد جمعی خانواده تئاتر است و به فرد بازنمی‌گردد.

پارسایی افزود: خانواده‌ای خردمند با یک نظام اخلاقی خاص تئاتر را شکل می‌دهد و روی سینما و سایر هنرها تأثیر می‌گذارد. نسل ماندگار تئاتر باعث می‌شود تئاتر از سنگلج به چهار راه ولی عصر و سپس به شهرستان‌های مختلف برود.

مدیر کل هنرهای نمایشی نادیده گرفتن توفیق روزافزون تئاتر را بی‌انصافی دانست و خطاب به رسانه‌ها گفت: اینکه توفیقات جوانان تئاتری را فراموش کنیم چیزی جز یأس و ناامیدی ندارد. خوب است رسانه منتقد تئاتر باشد ولی اگر توسعه و دستاورد امروز را فراموش کنیم کار درستی نکرده‌ایم و حافظه تاریخی هنرمندان ما اجازه این کار را نمی‌دهد.

وی با اشاره به حمایت اداره کل هنرهای نمایشی از تولید متون ایرانی گفت: در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود مرکز از تولید متون ایرانی حمایت نمی‌کند و تنها به متون خارجی اجازه اجرا می‌دهد. در حالی که سالن سایه تئاتر شهر که برای نمایش‌های خارجی تعریف شده در اکثر موارد میزبان متون ایرانی است. ما از تولید متون ایرانی حمایت می‌کنیم و در برخی شرایط با کمبود اجرای متون خارجی مواجه هستیم.

پارسایی با اعلام اینکه رسانه‌ها می‌گویند سانسور و نظارت و ارزشیابی باعث می‌شود متون ایرانی تولید و اجرا نشوند یادآور شد: نمایش "شکار روباه" دکتر رفیعی و "کوکوی کبوتران حرم" علیرضا نادری اجرا شد و این نشان می‌دهد هیچ مانعی برای اجرا نشدن آثار ایرانی وجود ندارد. نباید اینگونه دلایل و حرف‌ها از طرف رسانه‌ها و هنرمندان عنوان شود. همه بزرگان تئاتری به راحتی آثار خود را اجرا می‌کنند، نظیر کار آقای فرمان‌آرا که مشکلی برای دریافت مجوز اجرا با وی نداریم.

وی خاطرنشان کرد: ما منکر فزونی تقاضا نسبت به امکانات خود نیستیم ولی تئاتر کشور خودجوش و فعال و مبتنی بر اصول فرهنگی خود حرکت می‌کند. اگر در بخش‌هایی متولیان دولتی نمی‌توانند انتظار خانواده تئاتر را برآورده کنند توفیقات روزافزون هنرمندان تئاتر را نادیده نگیریم. اگر رسانه‌ای اتفاقات مناسب و درست را منعکس کند گفته نمی‌شود از طرف دولت تطمیع شده است. چرا نباید عنوان شود در ایران یکماه جشن تئاتر گرفته می‌شود و در زمینه نشر و پژوهش و حمایت از تئاتر شهرستان‌ها و گروههای جوان حرکات مثبتی انجام شده است.

پارسایی فراموش کردن توفیقات فعلی و چماق کردن ایده‌آل ذهنی بر سر مدیران تئاتری را بی‌فایده دانست و گفت: من همواره دعا کردم خدایا چیزی جز عزت و سربلندی تئاتر و هنرمندان آن نمی‌خواهم. همه توشه و توان مدیران و هنرمندان ما در این چند سال ساختن و توسعه تئاتر بوده نه تخریب و محدود کردن آن و اگر جایی به برنامه‌های مورد نظر خود نرسیدیم دلیلش این بود که آن برنامه فراتر از امکانات ما بوده است.

مدیر کل هنرهای نمایشی با اشاره به تیترهای عجیب برخی رسانه‌ها و اظهار نظر برخی هنرمندان گفت: گاه با سئوالاتی مواجه می‌شوم که برایم بی‌جواب هستند. ما متهمیم در این چند سال فقط تولیدات دینی داشتیم در حالی که یک دوازدهم تولیدات نمایشی ما آثار دینی بوده است. شما می‌توانید کارنامه هنرمندان در تولید نمایش و حمایت مدیران و پرداخت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهید. وقتی بازسازی تئاتر شهر را انجام می‌دهیم می‌گویند که شبیه چلوکبابی شده، در حالی که باید عنوان شود بازسازی تئاتر شهر ایده‌آل معماران و طراحان ما نیست و این به معنی درست نبودن بازسازی نباید باشد.

پارسایی اشاره به توفیقات و تأثیرات مثبت اردیبهشت تئاتر و دیگر فعالیت‌های چند ساله اداره کل هنرهای نمایشی را کاری عادلانه دانست که باید از طرف رسانه‌ها و هنرمندان انجام شود و خاطرنشان کرد: متأسفانه دوستان ما را در شرایطی قرار می‌دهند که نه بشنوند و بعد از شنیدن نه عملکرد و فعالیت ما را زیر سئوال ببرند.

وی از نگارش کتاب و چاپ "منشور عملکرد و توفیقات تئاتر" توسط خود در آینده‌ای نزدیک خبر داد و یادآور شد: تئاتر ما پیش از مدیریت بنده به توفیقات بین‌المللی و شهرستانی رسیده بود و خیلی از دستاوردهای امروز یادگارهایی از مدیران پیشین است که مبتنی بر خردجمعی انجام شده‌اند.

مدیر کل هنرهای نمایشی تأکید کرد: یکی از آرزوهایی که با خود می‌برم این است که هنرمندان ما بتوانند در هر جایی نمایش اجرا کنند و موفق باشند که متأسفانه در زمان مدیریت خود به این آرزو نرسیدم. مشارکت اقتصادی هنرمند باعث رشد اقتصادی تئاتر می‌شود. گفته می‌شود مشکل قرارداد تیپ قبول مرکز هنرهای نمایشی است در صورتی که من قرارداد تیپ را پذیرفته و در انتظار دریافت آن هستم. امیدوارم به راحتی توفیقات و عملکردهای مناسب را فراموش نکنیم.

صحبت‌ها و گلایه‌های حسین پارسایی حال و هوایی دیگر به جشن اردیبهشت تئاتر استان تهران داد. این سخنان شباهت‌هایی به سخنان محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه اردیبهشت تئاتر ایران و معرفی برترین‌های تئاتر در سال 87 داشت.

ایمانی خوشخو در آن مراسم با اشاره به اینکه نباید توفیقات و عملکرد مثبت این دوره چهار ساله در تئاتر نادیده گرفته شود، گفته بود: نباید تنها نیمه خالی لیوان را دید بلکه باید به نیمه پر نیز توجه کرد و فراموش نکرد که نقد و نظراتی که اکنون می‌دهیم در قضاوت آیندگان درباره ما تأثیرگذار است.

جشن اردیبهشت تئاتر استان تهران با تقدیر از 20 فعال تئاتر استان و معرفی 10 اثر نمایشی برای رپرتوآر تئاتری در تالار محراب به کار خود پایان داد.