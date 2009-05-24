نگاه منصفانه در مورد حریفان داشته باشیم / دفاع چشمگیری خواهیم داشت

حسین معدنی با اشاره به حضور تیم‌های هند، پاکستان و عمان در مسابقات انتخابی تهران به خبرنگار مهر گفت: شاید این تیم‌ها نام‌های بزرگی در والیبال آسیا نداشته باشند اما انصافا همه آنها در بهترین شرایط ممکن به ایران آمده‌اند تا شانس خود را برای صعود به آخرین مرحله مسابقات گزینشی جام جهانی به طورجدی امتحان کنند.

وی با تاکید بر اینکه شکست در چنین رقابتی در ذهن هیچ تیم، مربی و بازیکنی جای نمی‌گیرد اظهارداشت: پاکستان مربی ایرانی کاربلدی دارد. حضور علی معمری در این تیم بزرگترین امتیاز برای تقویت شانس صعود پاکستانی هاست. به هرحال معمری سال‌ها در والیبال ملی و باشگاهی ایران بوده و به خوبی نسبت به توانایی تک تک بازیکنان شناخت دارد.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به سابقه دیدارهای تیم‌های ایران و هند افزود: هندی‎ها معمولا والیبالیست‌های ایرانی را آزار داده‌اند. حتی ما طی سال‌های گذشته سابقه باخت مقابل مقابل این تیم را هم داشته‌ایم. بازیکنان هند سفت سخت بازی می‎کنند. همان طور که عمانی‎ها والیبال را خوب می‌فهمند و ارائه می‏کنند.

معدنی یادآور شد: در هر صورت به همان اندازه که ایران برای صعود از این مرحله مصمم است دیگر تیم‎ها هم به راهیابی به مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی امیدوارند. بازیکنان ایرانی نباید از انگیزه جهانی شدن حریفان غافل شوند. این انگیزه به تنهایی می‎تواند عاملی بازدارنده برای تیم ملی ایران به حساب آید. بهتر است نگاه منطقی در مورد تیم‌ها و بازی‎ها داشته باشیم و از حالا کار را برای خود تمام شده ندانیم.

"تیم‎های اول و دوم مسابقات انتخابی جام جهانی ایتالیا (تهران) در مرحله سوم و آخر دیدارهای گزینشی به ترتیب در گروه‌های H و G قرار می‌گیرند. ضمن اینکه تاکنون حضور تیم‌های استرالیا و چین در گروه G و تیم‌های ژاپن و کره جنوبی در گروه H قطعی شده است."

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان با اشاره به این موضوع تاکید کرد: تیم‎‌های استرالیا، چین، ژاپن و کره‎جنوبی تقریبا در یک سطح قرار دارند و فرقی ندارد که در مرحله سوم مسابقات گزینشی با کدامیک از این تیم‌ها همگروه شویم. به همین دلیل در رقابت‎‌های تهران به فکر اول یا دوم شدن در گروه نیستم. صعود به مرحله سوم تنها هدف ماست.

معدنی به قدرت تیم ملی والیبال ایران در دفاع روی تور و داخل میدان اشاره کرد و گفت: روی این دو تاکتیک خیلی کار کردیم. فکر می‎کنم اگر با اتفاق خاصی روبرو نشویم دفاع ایران در این مسابقات چشمگیر باشد و بتوان از آن به عنوا نقطه قوتی مقابل حریفان استفاده کرد.

وی یادآورشد: بعد از رقابت‌های انتخابی تهران باید سرویس و دریافت بازیکنان را هم تقویت کنیم تا در مسابقات مرحله سوم با قدرت بیشتری شرکت داشته باشیم.