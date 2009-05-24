نگرانی آمریکا و اعراب از پیروزی حزب الله / خرید رای به نفع 14 مارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در واکنش به سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به لبنان در روز جمعه اول خرداد نوشت : دیدار جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به بیروت با هدف اعلام حمایت از دولت فعلی لبنان پیش از انتخابات برای جلوگیری از تقویت قدرت حزب الله انجام شد.

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد : بایدن در این سفر این پیام را به لبنانی ها داد به اینکه به حزب الله و همپیمانانش(جریان 8 مارس) رای ندهید.

"ایهود یعری" تحلیلگر صهیونیست امور اعراب درباره این سفر گفت : به اعتقاد من،معاون رئیس جمهوری آمریکا به این دلیل به لبنان آمد و وعده تجهیز ارتش این کشور به هواپیماهای بدون سرنشین،بالگردها و آموزش کماندوها را داد تا از پیروزی حزب الله در انتخابات پارلمانی ماه آینده میلادی(17 خرداد)جلوگیری کند.

"عودد گرانوت" تحلیلگر صهیونیست دیگری که به امور اعراب می پردازد،در این باره اظهار داشت : مسئله مهم در انتخابات آتی لبنان،درگیری قدرتهای بزرگ است،ایالات متحده آمریکا،سعودی ها و مصری ها حجم خطر را درک می کنند و برای خرید رای به نفع سعد حریری یا اردوگاه طرفدار غرب پول خرج می کنند و دولت آمریکا هم سه هفته پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه خود و روز گذشته جو بایدن معاون اوباما را برای حمایت از همپیمانان خود به بیروت اعزام کرد.

همچنین محافل اسرائیلی از نگرانی و ترس مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل از پیروزی اردوگاه مخالفان دولت لبنان به رهبری حزب الله و تلاشهای جدی برخی طرفهای منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری از پیروزی آنها پرده برداشتند.

"ایالا حسون" تحلیلگر کانال یک تلویزیون رژیم صهیونیستی از نگرانی شدید آمریکا و رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عربی از پیروزی حزب الله و متحدانش در انتخابات آتی لبنان خبر داد .

"عودد گرانوت" تحلیلگر امور اعراب نیز گفت : آمریکا و اسرائیل به شدت از پیروزی اردوگاه حزب الله که وضعیت لبنان را تغییر خواهد داد،نگران هستند و قدرتهای بزرگ برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای تلاش می کنند.

روزنامه عبری "معاریو" نیز پیروزی جریان حامی مقاومت به رهبری حزب الله موسوم به 8 مارس ابراز عقیده کرد : انتخابات آتی لبنان در شرایطی برگزار می شود که این شرایط به نفع حزب الله است،زیرا ثابت کرد که تاثیرگذارترین و مهم ترین طرف در صحنه سیاسی لبنان است.