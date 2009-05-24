تصویب احکام سلامت در برنامه پنجم توسعه/ تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی

دکتر علیرضا دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تدوین برنامه پنجم در حوزه وزارت بهداشت از مهر 86 به طور رسمی با آغاز به کار دبیرخانه مربوطه در حوزه معاون هماهنگی که مسئول سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان وزارت بهداشت است آغاز و با توجه به آغاز فازهای مطالعاتی در پیش از این تاریخ، چالشهای نظام سلامت و ترسیم وضعیت موجود به طور کامل مشخص شد.

نگاه اصلی در تدوین برنامه پنجم توسعه نگاه حل مشکل است

وی اضافه کرد: با توجه به مطالعاتی که در این چهار سال اخیر انجام شده بود بحث اصلی رسیدن به یک چهارچوب مفهومی برای برنامه ریزی بود که پس از مذاکرات متعدد با افراد صاحبنظر متدولوژی مناسب برای تدوین برنامه انتخاب شد. نگاه اصلی در تدوین برنامه پنجم توسعه نگاه حل مشکل است که با تحقق آن امیدواریم بخش عمده ای از اهداف چشم انداز 1404 بدست آید.

دلاوری یادآور شد: چهارچوب مفهومی که برای تدوین برنامه پنجم توسعه در وزارت بهداشت انتخاب شد تلفیقی از روش های برنامه ریزی راهبردی است و با الگوی پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی همخوانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه پنجم توسعه کشور بر اساس نظام نامه ای که از سوی شورای عالی برنامه ریزی منتخب ریاست جمهوری تعیین شده پیش می رود و در وزارت بهداشت نیز باید با آن نظام نامه انطباق داشته باشیم. در واقع پس از ابلاغ سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ما نوع شاخصها و اهداف کمی کلان را تعیین کردیم و پس از آن بسته های اجرایی را مشخص کرده و اهداف کمی و استراتژی های هر یک را تعیین کردیم.

تصویب احکام سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه

معاون هماهنگی وزارت بهداشت به مهر گفت: احکام سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه در کارگروه تخصصی سلامت که زیر مجموعه کارگروه مسترک اجتماعی اداری برنامه پنجم توسعه است مصوب شده و برای طرح در کارگروه مشترک اجتماعی اداری به دبیرخانه آن ارسال شده است. پس از این مرحله احکام در ستاد تلفیق برنامه، شورایعالی تدوین برنامه و دولت مطرح و لایحه نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت

وی با اشاره به تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت گفت: با توجه به اینکه برنامه علمیاتی در مجلس تصویب نمی شود و در حوزه های مربوطه تهیه و به تصویب هیئتت وزیران می رسد در صورتی که مجلس برنامه پنجم توسعه و احکام را تغییر ندهد برنامه ریزی برای تدوین نهایی برنامه عملیاتی انجام می گیرد.

دلاوری مشخصه بارز برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت را تهیه برنامه به صورت راهبردی و تاکید آن بر مشکلات نظام سلامت بر شمرد که به صورت یک بسته کلان سیاستی یک پارچه و مرتبط با هم تدوین شده است.

وی گفت: وزارت بهداشت برای اجرای برنامه پنجم توسعه از سال آینده آمادگی دارد و با توجه به اینکه از سال گذشته وزارت بهداشت فعالیت خود را بر اساس برنامه اهداف عملکردی قرار داده این آمادگی در وزارتخانه وجود دارد که برنامه اهداف عملکردی را از سال 89 به برنامه پنجم توسعه پیوند بزند.