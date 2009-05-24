آسیب شناسی وحدت اسلامی در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره،‌ حجت الاسلام نجفی نماینده بعثه مقام معظم رهبری در مدینه صبح یکشنبه در این نشست با اشاره به فعالیتهای پیامبر اکرم (ص) برای گسترش وحدت میان مسلمانان و تلاش ایشان برای ایجاد وحدت میان دو قبیله اوس و خزرج گفت: رمز عزت مسلمانان وحدت است و ایجاد این وحدت می تواند ضامن حفظ اسلام،‌ رشد جامعه و ایجاد امنیت برای همه مسلمانان باشد.



مولوی محمد حسین بیجار زهی از اساتید برجسته حوزه علمیه سیستان و روحانی کاروان اهل سنت نیز در این همایش با اشاره به وحدت میان مسلمانان گفت: اولین درس پیامبر به مسلمانان بعد از توحید،‌ وحدت بود و ایشان برای وحدت زحمت های فراوانی کشیدند.

وی اضافه کرد: در آیات بسیاری از قرآن کریم نیز به وحدت توصیه شده و اعمال حج میان شیعه و سنی یکسان است. تنها تفاوتهای اندکی میان مستحبات وجود دارد‌ بنابراین حج می تواند الگویی برای گسترش وحدت میان مسلمانان باشد.



اشرف حبیب زاده استاد حوزه علمیه اهل سنت تالش نیز در این نشست با اشاره به فعالیتهای یهود در قبل از بعثت رسول اکرم برای ایجاد اختلاف میان اعراب گفت: پیامبر اکرم با ایجاد اتحاد میان مسلمانان توانست رشد اسلام و تسلط مسلمین را فراهم کند. اکنون نیز لازم است وحدت میان مسلمانان ایجاد شود تا شاهد به حاشیه رانده شدن دشمنان اسلام باشیم.