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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

مجموعه عکس "کویر" کسائیان منتشر شد

کتاب "کویر" نصرالله کسائیان حاوی مجموعه‌ای از 30 سال عکاسی این هنرمند از کویر و زندگی کویری در نشر آگاه به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "کویر" مجموعه‌ای از عکس‌های کسائیان از کویرهای مختلف ایران در 30 سال گذشته است. وی در این مجموعه عکس‌هایی از زندگی مردمی نواحی کویری و حاشیه آن و موجودات کویری منعکس کرده است. کسائیان عکاسی است که مناطق مختلف ایران عکاسی کرده و نگاهی جامعه شناسانه به مناطق مختلف دارد.

نصرالله کسائیان پیش از این کتاب‌هایی نظیر "دماوند" و "سرزمین ایران، عشایر ایران" را نیز منتشر کرده است. وی حدود 10 سال پیش کتابی کوچک از عکس‌های کویری خود منتشر کرد که کتاب "کویر" مجموعه‌ای کامل از این عکس‌ها را شامل می‌شود.

کد مطلب 884401

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