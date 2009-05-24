عناوین دوم، سوم و ششم برای نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول این رقابتها شنبه با حضور دوندگان آسیایی در کشور چین برگزار شد که طی آن لیلا رجبی (ورزشکار بلاروسی تابعه ایران) پرتابگر وزنه کشورمان موفق شد با رکورد 17 متر و 20 سانتی متر بر سکوی سوم این رقابتها بایستد. این اولین مسابقه رسمی رجبی در خارج از کشور به نام تیم ملی ایران بود.

همچنین سجاد مرادی دونده المپیکی کشورمان با رکورد یک دقیقه و 48 ثانیه و67 صدم ثانیه در دوی 800 متر در مکان دوم ایستاد.

امین حسین زاده رهبر ورزشکار پرش ارتفاع کشورمان نیز بعد از دوسال دوری از میادین بین المللی موفق شد با کسب رکورد دو متر و 5 سانتی متر بر سکوی ششمی قرار گیرد.

حمیدرضا نودهی چهارمین نماینده کشورمان نیز در مسابقات پرتاب وزنه رکورد 17 متر و 78 سانتی متر را ثبت و به عنوان ششم بسنده کرد.

مرحله دوم رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا ششم خرداد ماه در شهر گوانگ شان چین برگزار خواهد شد.

مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا در سال 2009 در سه مرحله طی روزهای دوم و ششم خردادماه در چین و دهم خردادماه در کشور هنگ کنگ دنبال می شود.