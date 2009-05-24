بررسی نهایی 4 رقم جدید هیبرید برنج در سالجاری

عباس شهری کومله در گفتگو با مهر گفت: در سالجاری بالغ بر 10 رقم جدید برنج در دست بررسی است که از این تعداد 4 رقم هیبرید به عنوان ارقام مناسب با کیفیت بالاتر از ارقام سالهای گذشته در مرحله بررسی نهایی قرار دارد.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشوربیان کرد: ارقام جدید برنج در سالجاری در مرحله سازگاری قرار دارند و پس از اتمام این مرحله و طی پروسه نامگذاری، برای بکارگیری در مزارع برنج به بخش کشاورزی معرفی می شوند.

وی اظهارداشت: میانگین عملکرد برنج هیبرید درکشور معادل 9 تا 9.5 تن درهکتار است، در حالیکه عملکرد ارقام هیبرید جدید بالغ بر حدود 10 تن درهکتار است و به گروه برنجهای هاشمی و ارقام محلی نزدیکتر است.

کومله اعلام کرد: پروسه سازگاری ارقام جدید برنج و نیز نامگذاری آنها تا پایان امسال ادامه دارد، اما 4 رقم هیبرید جدید در دست بررسی نهایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه 4 رقم جدید هیبرید امسال به لحاظ زمان رسیدگی محصو ل نهایی 10 تا 15 روز جلوتر است، افزود: ارقام برنج به لحاظ زمان رسیدگی به سه گروه تقسیم می شوند یکی گروه زودرس که در دوره زمانی 60 تا 75 روز محصول به تولید می رسد، گروه میان رس که در دوره 85 تا 90 روز محصول تولید می شود و گروه طولانی مدت رس که 95 تا 115 روز تولید صورت می گیرد و ارقام جدید هیبرید در سالجاری دارای ویژگیهای گروه اول هستند.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشورعنوان کرد: بالغ بر 50 عامل در عملکرد محصول تاثیرگذار است که برخی از آنها قابل کنترل و برخی دیگرغیرقابل کنترل است؛ اما پیش بینی می شود میزان عملکرد برنج در واحد سطح کمتراز سال گذشته نباشد.