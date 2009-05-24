یکشنبه ها با دانشجویان / مشکل دانشجو شهریه و کنکور نیست/ رئیس جمهور وزرای کاردان انتخاب کند

یک دانشجوی پزشکی خواسته اش از رئیس جمهور دولت دهم را انتخاب وزرای مناسب و کاردان دانست و گفت: انتخاب یک وزیر مناسب بی شک به ساخت دانشگاههای علمی کمک خواهد کرد.