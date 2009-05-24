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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

یکشنبه ها با دانشجویان /

مشکل دانشجو شهریه و کنکور نیست/ رئیس جمهور وزرای کاردان انتخاب کند

مشکل دانشجو شهریه و کنکور نیست/ رئیس جمهور وزرای کاردان انتخاب کند

یک دانشجوی پزشکی خواسته اش از رئیس جمهور دولت دهم را انتخاب وزرای مناسب و کاردان دانست و گفت: انتخاب یک وزیر مناسب بی شک به ساخت دانشگاههای علمی کمک خواهد کرد.

دانشجوی پزشکی دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزرا بعد از رئیس جمهور از افراد تاثیرگذار در اداره کشور هستند.

وی ادامه داد: اگر وزرا با شرایط کشور و مردم آشنا باشند و تمام مشکلات را حس کرده باشند می توانند نقش مهمی را در تصمیمات راهبردی کشور ایفا کنند.

این دانشجوی دانشگاه سمنان گفت: رئیس جمهور در راس هیئت دولت قرار دارد و خواسته من به عنوان یک دانشجو از رئیس جمهور دولت دهم این است که وزرایش را هوشمندانه انتخاب کند.

وی افزود: وزیر علوم از مراجع اصلی تصمیم گیری در حوزه دانشجویی است که تصمیماتش برای دانشجویان تاثیر گذار است. همچنین دانشکده های پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می کنند و انتخاب وزرای مناسب در این دو حوزه می تواند به شکوفایی دانشگاهها کمک کند.

این دانشجوی پزشکی اظهار داشت: مشکلات دانشجویان تنها مشکلات قبولی در دانشگاه یا پرداخت شهریه نیست بلکه موضوعات مهمتری مانند کیفیت تحصیل و وجود امکانات وجود دارد که باید تامین شوند.

وی گفت: امیدورام رئیس جمهور دولت دهم با انتخاب های مناسب و توجه بیشتر به مسائل دانشگاهی باعث شکوفایی هر چه بیشتر دانشجویان کشور شود.

کد مطلب 884406

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