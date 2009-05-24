مشکل دانشجو شهریه و کنکور نیست/ رئیس جمهور وزرای کاردان انتخاب کند

دانشجوی پزشکی دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزرا بعد از رئیس جمهور از افراد تاثیرگذار در اداره کشور هستند.
وی ادامه داد: اگر وزرا با شرایط کشور و مردم آشنا باشند و تمام مشکلات را حس کرده باشند می توانند نقش مهمی را در تصمیمات راهبردی کشور ایفا کنند.
این دانشجوی دانشگاه سمنان گفت: رئیس جمهور در راس هیئت دولت قرار دارد و خواسته من به عنوان یک دانشجو از رئیس جمهور دولت دهم این است که وزرایش را هوشمندانه انتخاب کند.
وی افزود: وزیر علوم از مراجع اصلی تصمیم گیری در حوزه دانشجویی است که تصمیماتش برای دانشجویان تاثیر گذار است. همچنین دانشکده های پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می کنند و انتخاب وزرای مناسب در این دو حوزه می تواند به شکوفایی دانشگاهها کمک کند.
این دانشجوی پزشکی اظهار داشت: مشکلات دانشجویان تنها مشکلات قبولی در دانشگاه یا پرداخت شهریه نیست بلکه موضوعات مهمتری مانند کیفیت تحصیل و وجود امکانات وجود دارد که باید تامین شوند.
وی گفت: امیدورام رئیس جمهور دولت دهم با انتخاب های مناسب و توجه بیشتر به مسائل دانشگاهی باعث شکوفایی هر چه بیشتر دانشجویان کشور شود.
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