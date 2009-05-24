مبارزه با فقر از اهداف اجلاس حمایت از دولت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری در اجلاس بین المللی بازمهندسی کاداستر در جهت حمایت از دولت الکترونیک که صبح امروز در مرکز همایشهای تخصصی شهرداری برگزار شد، گفت: کمیته دائمی زیرساختهای GIS منطقه آسیا و اقیانوسیه زیر نظر سازمان ملل با هدف همکاریهای منطقه ای در زیرساختهای اطلاعات مکانی و مدیریت زمین کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال 1373 آغاز به فعالیت کرده است.

به گفته وی این کمیته به همراه ایران دارای 55 عضو است که از 4 گروه ژئودزی منطقه، اطلاعات زیر ساختی، توانمند سازی دولت با اطلاعات مکانی و تقویت سازمانی تشکیل شده است.

امیری افزود: در سال 2000 میلادی بر طبق توافقنامه ای که در پانزدهمین کنفرانس کارتوگرافی منطقه ای سازمان ملل متحد که در کشور مالزی برگزار شد، با تصویب اکثریت این کارگروه تاسیس گردید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به اهمیت کاداستر در ایجاد زیرساختار داده های مکانی، عنوان این کارگروه از کاداستر به توانمندسازی دولت با اطلاعات مکانی تغییر یافت.

وی تصریح کرد: اجلاس تهران نیز به وسیله گروه کاری توانمند سازی دولت با اطلاعات مکانی در دومین اجلاس مدیریت زمین در منطقه آسیا و اقیانوسیه در مالزی تعیین گردید.

امیری خاطر نشان کرد: اولین اجلاس مدیریت زمین که در سال 2007 به میزبانی دولت مغولستان و با پشتیبانی بسیاری از ارگانهای جهانی برگزار گردید، نیز در انتخاب موضوع اجلاس تهران تاثیرگذار بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد: برگزاری این اجلاس در ادامه بحث و بررسی برای نیاز به ایجاد گردهمایی های قبلی در مغولستان و مالزی آغاز شده و هدف آن آماده سازی پیش نویس یک طرح نهایی برای ارائه به سازمان ملل خواهد بود.

به گفته وی با توجه به اینکه این طرح در نشست تهران پیشنهاد خواهد شد از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

در ادامه این نشست رئیس اجلاس بازمهندسی کاداستر خاطر نشان کرد: یکی از اهداف برگزاری این اجلاس رد و بدل کردن تجارب بین حوزه های مختلف در رابطه با مدیریت زمین در بین کشورهای منطقه است.

پروفسور ویلیام سون با تاکید بر بازمهندسی کاداستر برای حمایت از دولت الکترونیک و اهمیت این اجلاس در منطقه افزود: نتیجه این اجلاس در اجلاس 26 تا 30 اکتبر 2009 سازمان ملل که در بانکوک برگزار می شود، ارائه می گردد.