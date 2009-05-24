اختصاص یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار برای هنرهای سنتی همدان

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این اعتباری است که معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی همدان برای سال مالی 88 در بخش صنایع‌دستی استان پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به اینکه رقم دقیق اعتبار پیش بینی شده برابر با یک میلیارد و 620 میلیون تومان است، اظهار داشت: ‌این اعتباری است که معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان همدان از محل اعتبارات عمرانی تقاضای تخصیص آن را دارد.

سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی این استان ادامه داد:‌ بر اساس بر آوردهای انجام شده بیش از 600 میلیون تومان از این اعتبار برای بخش برپایی همایش منطقه‌ای شورای جهانی صنایع‌دستی پیش بینی شده است.

عباسی تصریح کرد: همچنین 300 میلیون تومان از اعتبار مذکور مربوط به بخش آموزش‌های کوتاه مدت رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در سال مالی 88 است.

وی با بیان اینکه اعتبار مورد نظر در بخش‌های دیگری چون نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ایجاد خانه‌های ترویج روستایی نیز هزینه می‌شود، گفت:‌ تهیه و تدوین اطلس صنایع‌دستی، بسته بندی و مستند نگاری رشته‌های صنایع‌دستی از دیگر زمینه‌های پیش بینی شده است.

این مقام مسئول افزود:‌ ساخت فیلم آموزش صنایع‌دستی و آموزش مجازی نیز که در سال گذشته اعتبار مشخصی برایشان تعریف نشده بود در بودجه و اعتبار استانی امسال پیش بینی اعتباری داشته‌اند.

بهجت عباسی در ادامه اظهار داشت:‌ معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی دفاعیه خود را در خصوص تخصیص این اعتبار در سطح استان کرده است و در حال حاضر منتظر موافقت نهایی مسئولان استانی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که موافقتنامه میان این معاونت و استانداری مبادله نشود اجرای هریک از برنامه‌های پیش بینی شده امکان پذیر نخواهد بود.

سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع‌دستی همدان یاد آور شد: موافقت در خصوص اعتبارات عمرانی و تخصیص آن معمولاً تا پایان خرداد ماه هر سال طول می‌کشد بنابراین آغاز برنامه‌ ریزی‌های انجام شده تیرماه هر سال است.