  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

رئیس عقیدتی سیاسی ارتش از صدا و سیما تقدیر کرد

رئیس عقیدتی سیاسی ارتش از صدا و سیما تقدیر کرد

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از انعکاس مطلوب فعالیت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدا و سیما تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمود علوی با ارسال تقدیرنامه‌ای به رئیس رسانه ملی از همت و عنایت صدا و سیما به ارتش جمهوری اسلامی ایران و انعکاس دلاور مردی‌های فرزندان ملت در این نهاد مقدس تشکر کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به برنامه‌های صدا و سیما در روز 29 فروردین و روزهای قبل از آن به مناسبت روز ارتش اقدام صدا و سیما در این خصوص را تحسین برانگیز دانست که روحی تازه در پیکر دلاور مردان ارتش دمیده است.

وی همچنین با اشاره به دیگر برنامه‌های صدا و سیما که مناسبت‌های روز نیروی دریایی (هفت آذر) و روز نیروی هوایی (19 بهمن) تولید و پخش شده افزود: وظیفه اخلاقی خود می‌دانم از تلاش مخلصانه و همکاری صمیمانه جناب عالی و همکاران صدا و سیما در ارائه برنامه‌های مطلوب و تأثیرگذار از خدمات جان برکفان ارتش در همه عرصه‌ها تقدیر و تشکر کنم.

کد مطلب 884414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها