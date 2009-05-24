بازار فرا بورس به زودی راه اندازی می شود

حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر با اشاره به زمان بر بودن تصویب آئین نامه های بازار فرا بورس گفت: مقررات پذیرش و مقررات معاملات نهایی شده است، ضمن اینکه معافیت مالیاتی 5 درصد بازار فرار بورس بسیار اساسی و مهم است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: برای موفق بودن بازار فرا بورس و ایجاد انگیزه برای شرکتها، معافیت مالیاتی بسیار مهم است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه به زودی بازار فرا بورس راه اندازی خواهد شد، گفت: با راه اندازی این بازار شرکتهایی که به دلیل نداشتن شرایط لازم نمی توانند وارد بورس شوند، اما خواستار معامله سهام خود هستند، می توانند وارد بازار فرا بورس شده و در این بازار سهامشان معامله شود.

قالیباف اصل همچنین با اشاره به لایحه تصویب شده در دولت در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام اظهارداشت: شرکتهایی که سهم سهام شناور آزاد آنها بیش از 20 درصد باشد، علاوه بر 10 درصد معافیت مالیاتی، 10 درصد دیگر نیز معافیت مالیاتی می گیرند و در مجموع 20 درصد معافیت خواهند داشت، یعنی به جاری 2.5 درصد 5 درصد معافیت مالیاتی خواهند داشت.

وی ادامه داد: شرکتهای خارج از بورس 25 درصد مالیات می پردازند و شرکتهای بورسی 22.5 درصد مالیاتی می پردازند، یعنی از 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند.