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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

قالیباف اصل در گفتگو با مهر:

بازار فرا بورس به زودی راه اندازی می شود

بازار فرا بورس به زودی راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار معافیت مالیاتی برای موفقیت بازار فرا بورس و ایجاد انگیزه برای شرکتها را بسیار اساسی و مهم دانست و اعلام کرد بازار فرا بورس به زودی راه اندازی خواهد شد.

حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر با اشاره به زمان بر بودن تصویب آئین نامه های بازار فرا بورس گفت: مقررات پذیرش و مقررات معاملات نهایی شده است، ضمن اینکه معافیت مالیاتی 5 درصد بازار فرار بورس بسیار اساسی و مهم است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: برای موفق بودن بازار فرا بورس و ایجاد انگیزه برای شرکتها، معافیت مالیاتی بسیار مهم است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه به زودی بازار فرا بورس راه اندازی خواهد شد، گفت: با راه اندازی این بازار شرکتهایی که به دلیل نداشتن شرایط لازم نمی توانند وارد بورس شوند، اما خواستار معامله سهام خود هستند، می توانند وارد بازار فرا بورس شده و در این بازار سهامشان معامله شود.

قالیباف اصل همچنین با اشاره به لایحه تصویب شده در دولت در خصوص مالیات نقل و انتقال سهام اظهارداشت: شرکتهایی که سهم سهام شناور آزاد آنها بیش از 20 درصد باشد، علاوه بر 10 درصد معافیت مالیاتی، 10 درصد دیگر نیز معافیت مالیاتی می گیرند و در مجموع 20 درصد معافیت خواهند داشت، یعنی به جاری 2.5 درصد 5 درصد معافیت مالیاتی خواهند داشت.

وی ادامه داد: شرکتهای خارج از بورس 25 درصد مالیات می پردازند و شرکتهای بورسی 22.5 درصد مالیاتی می پردازند، یعنی از 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند.   

کد مطلب 884421

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