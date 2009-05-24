اولویت دیپلماسی من گسترش صلح در منطقه آسیای جنوب غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنفرانس خبری دکتر محسن رضایی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مهلت تبلیغات انتخاباتی دقایقی پیش در خبرگزاری مهر با حضور خبرنگاران رساانه های داخلی و خارجی آغاز شد .

در این کنفرانس خبری داوود دانش جعفری رئیس ستاد انتخاباتی رضایی همچنین جمعی از مشاورانش از جمله صادق طباطبایی و گیل آبادی وی را همراهی می کنند.

محسن رضایی در آغاز این نشست خبری ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر روز سوم خرداد را روز بازگشت اعتماد به نفس ملی برای ایرانیان دانست و گفت: ملت ما که طی 300 سال سرزمین خود را تکه تکه می دیدند در آغاز جنگ تحمیلی با اشغال 5 استان خود مواجه شدند اما به لطف خدا و جوانان امام خمینی (ره) آنها را آزاد کردند.

وی دستاورد دیگر آزادسازی خرمشهر را تثبیت استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران توصیف کرد و افزود: پس از 22 بهمن با آزادسازی خرمشهر عملا نشان داده شد که انقلاب اسلامی ایران توانایی تشکیل یک دولت مستقل را داراست و واقعیت این است که اگر خرمشهر آزاد نمی شد دولت ملی نیز در ایران شکل نمی گرفت.

این نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم استفاده از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در طول دوران جنگ تحمیلی ادامه داد: به اعتقاد ما در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس باید از حالت نظامی خارج شود.

رضایی همچنین با اشاره به شرایط فعلی منطقه و آرایش نیروهای نظامی در آن گفت: حقیقت این است که امروز منطقه ما به یک پادگان بزرگ نظامی مبدل شده و حدود 40 درصد قوای نظامی دنیا در آسیای مرکزی، خلیج فارس و اقیانوس هند مستقر هستند که این مسئله ای بسیار خطرناک است.

وی بر لزوم حرکت منطقه به سمت توسعه، صلح و عدالت اظهار داشت: قطعا صلح و عدالت مقدمات اصلی توسعه هستند و بدون آن منطقه توسعه یافته ای نخواهیم داشت ، بر این اساس اولین اولویت ما گسترش صلح توسعه و عدالت در منطقه آسیای جنوب غربی که همان خاورمیانه گسترش یافته است می باشد.

این نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: نیروهای خارجی باید از منطقه ما بیرون روند و خود کشورهای منطقه با تدوین پیمان های امنیتی به اداره امور منطقه خود بپردازند. متاسفانه امروز روزی نیست که در آن شاهد کشته شدن مردم مظلوم در عراق و افغانستان یا حتی نیروهای خارجی نباشیم.

رضایی با اشاره به اینکه هر روز در یکی از کشورهای منطقه یا حتی آمریکا و کشورهای اروپایی مراسم تشییع جنازه برپا است، تاکید کرد: امروز روزی رسیده که باید برای حاکم شدن صلح و عدالت در منطقه به این کشتارها پایان دهیم.

ادامه دارد...