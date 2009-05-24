گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی یک روزه این دانشجویان در سالگرد حماسه فتح خرمشهر و سالروز مقاومت، ایثار و پیروزی با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران ، دکتر دهقان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر مدیران دانشگاه برگزار می شود.

هدف این نشست بزرگداشت حماسه سوم خرداد، بررسی مسائل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و تقدیر از دانشجویان ممتاز علمی و ورزشی است.

این مراسم فردا از ساعت 9 تا 13 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برپا می شود.