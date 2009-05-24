یک میلیون و 256 هزار نفر در همدان واجد شرایط رای هستند

سیدمرتضی دیباج در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: تعداد هزار و 211 شعبه رای ‌گیری در سطح استان دایر خواهد شد که متولدان 22 خرداد سال 70 و قبل از آن تاریخ می‌ توانند در پای صندوقهای رای حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: در شهر همدان 331 شعبه، ملایر 188 شعبه، نهاوند 140 شعبه، اسدآباد 94 شعبه، بهار 109 شعبه، کبودراهنگ 136 شعبه، رزن 122 و تویسرکان 91 شعبه اخذ رای برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش ‌بینی شده است.

دیباج گفت: در انتخابات اصل، موضوع صیانت از آرای مردم است که وظیفه شرعی و قانونی ما بوده و و هست که باید به نحو احسن این نظارت صورت گیرد.

وی به وظیفه بازرسان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بازرسان در ابتدا گیرنده و بعد فرستنده تخلفات هستند اما خود اقدامی در این زمینه نباید انجام دهند بلکه تخلف صورت گرفته را به نماینده فرماندار و بخشدار اعلام کرده و از طریق آنها اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: ما نیاز به شعبه ‌هایی امن داریم تا مردم با آرامش خاطر رأی دهند و در این زمینه نیروی انتظامی در حیطه وظایف خود باید نظم را در شعب اخذ رأی برقرار کند.

دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان ادامه داد: به هر حال در بین سه گروه طرفداران، نامزدهای انتخاباتی و هیئتهای اجرایی ممکن است تخلف صورت گیرد که باید در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم صورت گیرد.