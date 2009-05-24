منتقدان سینما "نوار سفید"، "پلیس" و "آمریکا" را پسندیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم "فیپرشی" هر سال در جشنواره کن به بهترین فیلم از نگاه خود در بخش‌های مسابقه رسمی، نوعی نگاه و دو هفته کارگردانان یا هفته منتقدان جایزه می‌دهد.

در شصت و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن جایزه فیپرشی در بخش مسابقه رسمی به هانکه فیلمساز اتریشی رسید که "نوار سفید" او یکی از بخت‌های جدی کسب نخل طلایی بهترین فیلم نیز هست. تازه‌ترین ساخته خالق "پنهان" ـ برنده جایزه فیپرشی کن 2005 ـ به مذاق منتقدان و تماشاگران خوش آمده و شاید امشب یکی از جوایز اصلی جشنواره کن 2009 را از آن خود کند.

"پلیس، صفت" کورنلیو پورومبویو فیلمساز رومانیایی دیگر برنده جایزه فیپرشی از جشنواره کن امسال بود. این فیلم که دیروز شنبه جایزه بزرگ هیئت داوران بخش نوعی نگاه را نیز به دست آورده، از نگاه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم شایسته دریافت جایزه فیپرشی تشخیص داده شد. پورومبویو در کن 2006 با نخستین فیلم خود "12:08 شرق بخارست" جایزه دوربین طلایی را برده بود.

فیلم سینمایی "آمریکا" به کارگردانی شرین دابیس محصول مشترک آمریکا، کانادا و کویت هم از نگاه منتقدان بین‌المللی اثر برگزیده کن 2009 در دو بخش دو هفته کارگردانان و هفته منتقدان بود. فیلم داستان مادری فلسطینی و تنها و پسر اوست که از رام‌الله به شهری کوچک در ایلینویز آمریکا می‌روند.