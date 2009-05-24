صلابت و سلامت نیروهای مسلح ضامن عزت، اقتدار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی اظهار داشت: آحاد مردم باید در جهت صیانت از آرمانهای بلند امام و رهبری اهتمام ورزند و خصوصا در مواجهه با هجمه های ناتوی فرهنگی، به توانمند سازی خود و مقابله مقتدرانه و حکیمانه با متعرضان به جغرافیای فکری مبتنی بر هویت اسلامی و ایرانی بپردازند.

وی مقاومت و استقامت بر مدار اهداف ایجاد ظرفیت برای تحول و بکارگیری استراتژی قرآنی "شکر" و " صبر" را ضروری دانسته و افزود: برای پیروزی در هر عرصه ای باید مجاهدت ورزید و برای فتح قله ها باید ملزومات و زمینه ها را فراهم آورد.

دری نجف آبادی با اشاره به فرا رسیدن سالگرد سوم خرداد گفت: حماسه فتح خرمشهر و یکایک شهیدان سرفراز این رخداد تاریخی، همواره در صفحه ذهن افتخارات ملت ایران باقیاست و پایمردی و مقاومت و مردانگی و فداکاری و از خودگذشتگی و پرهیز از غفلت و غرور و فریب، رمز پیروزی ملت ایران در آن دوران بود و امروز نیز این روند باید تداوم یابد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل افزود: از 15 خرداد 42 تاکنون میراث گرانبهای امام میوه می دهد و برکت می افزاید و افتخار م آفریند و باید برای آینده تدبیر کنیم و در دهه پیشرفت مبتنی بر عدالت، به سمت افق درخشان 1404 حرکت کنیم.

دادستان کل کشور به ابعاد شخصیتی امام خمینی به عنوان بزرگترین شخصیت قرن اشاره کرد و افزود: تلاشهای امام از 15 خرداد 42 تا امتداد انقلاب اسلامی و تا افق آینده مسیر تاریخ را عوض کرد و فصلی نوین فراروی بشریت گشود.

دری نجف آبادی با اشاره به نقش و جایگاه نیروهای مسلح در تثبیت نظام اسلامی و تامین تمامیت ارضی گفت:هر خطری جامعه را تهدید کند پشتوانه نظام نیروهای مسلح است که با اقتدار، صلابت و سلامت پایداری در راه خدا و آرمانها، بزرگترین خدمت را به ملت و آرمانها ارائه می نمایند.

وی اعمال حفاظت اخلاقی و معنوی و فیزیکی، آگاهی بخشی به سیستم در زمینه مسائل حفاظتی و مراقبتی را از دیگر رسالتهای حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح دانست و برای مدیران و پرسنل این بخش آرزوی توفیق کرد.

دری نجف آبادی با تسلیت رحلت حضرت آیت الله بهجت (رض) اظهار داشت: آیت الله بهجت عارفی روشن ضمیر و فقیهی والامقام بود؛ زندگی ساده تر از آنچه تصور می شود داشت و از جهات مختلف اخلاقی و معرفتی، الگوی فرزانگی و تقوی بود و ما باید به ایشان تاسی کنیم.