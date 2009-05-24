اتصالی شارژر تلفن همراه خانه ای را به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر این آتش سوزی با هوشیاری ساکنان این مجتمع مسکونی در شمالغرب تهران و حضور به موقع آتشنشانان ازبروز آتشسوزی گسترده در این مجتمع جلوگیری شد.
خبر وقوع آتشسوزی در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی در بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان باهنر ساعت 2 و 37 دقیقه بامداد امروز به سامانه 125 اعلام شد و ستاد فرماندهی نیز بیدرنگ آتشنشانان ایستگاه 55 را به محل حادثه فرستاد.
مسعود بناساز فرمانده آتشنشانان اعزامی گفت: هنگام رسیدن آتشنشانان دود و شعله از پنجره طبقه دوم مجتمع مسکونی دیده میشد که آنها بلافاصله با ایمنسازی اولیه انشعاب اصلی برق و جریان گاز را قطع کردند و با توجه به نبودن مالک واحد مسکونی آتشنشانان با استفاده از نردبان از پنجره وارد این واحد شدند و با استفاده از یک رشته لوله آب و چند دستگاه خاموش کننده آتشسوزی را مهار و آن را کاملاً خاموش کردند.
بناساز علت آتشسوزی را بروز اتصالی در شارژر تلفن همراه اعلام کرد که مدت طولانی به پریز برق که در نزدیکی تخت خواب بود وصل بوده است.
وی افزود: ایجاد جرقه الکتریسیته بر اثر اتصالی و رسیدن آن به مواد قابل اشتعال موجب بروز و گسترش آتش شده بود. در این آتشسوزی به علت خالی بودن واحد آسیبی به کسی وارد نشد اما مقدار زیادی از لوازم موجود در اتاق خواب در آتش سوخت.
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