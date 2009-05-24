روسیه خواهان حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "سرگئی لاوروف" که در دمشق سخن می گفت در ادامه افزود که مسکو از راههای سیاسی و دیپلماتیک برای حل وفصل موضوع هسته ای ایران استقبال می کند.

لاوروف دیروز شنبه در سی و ششمین اجلاس وزیران سازمان کنفرانس اسلامی گفت "روسیه با ثبات قدم و با توجه به تمام جنبه ها از جمله منافع حقوقی ایران و تمام کشورهای منطقه در زمینه امنیت و اقتصاد، به حل و فصل مسئله هسته ای ایران از راههای سیاسی و دیپلماتیک دست خواهد یافت."

در همین رابطه چندی پیش نیز مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که هرگونه ماجراجویی علیه ایران منطقه را به گلوله آتشین تبدیل می کند و این عین دیوانگی است.

محمد البرادعی در گفتگو با اشپیگل درباره هرگونه ماجراجویی رژیم اسرائیل علیه ایران هشدار داد و گفت: هرگونه ماجراجویی علیه تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی عین دیوانگی است.

وی، ایران را در صورت هرگونه حمله مورد حمایت کشورهای اسلامی عنوان کرد و افزود: حمله به ایران، منطقه را به یک گلوله آتشین تبدیل خواهد کرد.