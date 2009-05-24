800 جاذبه گردشگری در استان سمنان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی خیرالدین ظهر یکشنبه در همایش ملی گردشگری توسعه پایدار و اشتغالزایی در سمنان گفت: امروزه کشور ما در بخش گردشگری فعالیت مناسبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه باید کشور را با راه انداختن بخش گردشگری از تک محصولی بیرون آوریم، گفت: پیامد جذب توریست آگاهی اجتماعی و فرهنگی، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و مشارکت محلی ایجاد درآمد اضافی است .

خیرالدین راهکارهای عملی برای افزایش جذب گردشگر را افزایش زیر بنا، ایجاد غذاخوری مناسب، افزایش اعتبار برای هتل، ایجاد آژانسهای مسافرتی و ایجاد شرکت خصوصی برای راه اندازی سایتهای گردشگری عنوان کرد .

به گفته وی، برای رفع مشکلات جذب توریست در سمنان باید از شهرهایی مثل یزد و کاشان الگو گرفته شود .

رئیس دانشکده گردشگری سمنان و دبیر این همایش نیز در این همایش گفت: 108 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است .

علی اکبر امین بیدختی افزود: از این تعداد 75 مقاله در کتابی با عنوان"خلاصه مقالات همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اشتغالزایی" چاپ شده است.

رئیس دانشکده گردشگری سمنان با بیان اینکه میزان درآمد گردشگری ایران در سال گذشته زیر دو میلیارد دلار بوده است، گفت: این درحالی است که کشور ترکیه با دارا بودن کمتر از نصف آثار تاریخی ایران پارسال 23 میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری داشته است .

وی به وجود چهار هزار اثر تاریخی در ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز این آثار تبدیل به جاذبه گردشگری نشده اند .