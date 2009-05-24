800 جاذبه گردشگری در استان سمنان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی خیرالدین ظهر یکشنبه در همایش ملی گردشگری توسعه پایدار و اشتغالزایی در سمنان گفت: امروزه کشور ما در بخش گردشگری فعالیت مناسبی ندارد.
وی با اشاره به اینکه باید کشور را با راه انداختن بخش گردشگری از تک محصولی بیرون آوریم، گفت: پیامد جذب توریست آگاهی اجتماعی و فرهنگی، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و مشارکت محلی ایجاد درآمد اضافی است.
خیرالدین راهکارهای عملی برای افزایش جذب گردشگر را افزایش زیر بنا، ایجاد غذاخوری مناسب، افزایش اعتبار برای هتل، ایجاد آژانسهای مسافرتی و ایجاد شرکت خصوصی برای راه اندازی سایتهای گردشگری عنوان کرد.
به گفته وی، برای رفع مشکلات جذب توریست در سمنان باید از شهرهایی مثل یزد و کاشان الگو گرفته شود.
رئیس دانشکده گردشگری سمنان و دبیر این همایش نیز در این همایش گفت: 108 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.
علی اکبر امین بیدختی افزود: از این تعداد 75 مقاله در کتابی با عنوان"خلاصه مقالات همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اشتغالزایی" چاپ شده است.
رئیس دانشکده گردشگری سمنان با بیان اینکه میزان درآمد گردشگری ایران در سال گذشته زیر دو میلیارد دلار بوده است، گفت: این درحالی است که کشور ترکیه با دارا بودن کمتر از نصف آثار تاریخی ایران پارسال 23 میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری داشته است.
وی به وجود چهار هزار اثر تاریخی در ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز این آثار تبدیل به جاذبه گردشگری نشده اند.
این همایش توسط دانشگاه سمنان و با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور و دانشگاه پیام نور سمنان برگزار شد.
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