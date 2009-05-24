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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

یکشنبه ها با دانشجویان /

دانشجویان با "مهر" از انتظارات خود از رئیس جمهور آینده می‌گویند

دانشجویان با "مهر" از انتظارات خود از رئیس جمهور آینده می‌گویند

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در رویکردی تازه یکشنبه های هر هفته به میان دانشجویان می رود و یک موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری به بررسی انتظارات دانشجویان از رئیس جمهور آینده می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، "یکشنبه ها با دانشجویان" عنوان بخش جدیدی در گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر است که بنا دارد به طرح نظرات دانشجویان درباره وضعیت دانشجویان در دانشگاهها، مشکلات آموزشی و پژوهشی، مشکلات صنفی دانشگاهها، اثرگذاری مصوبات دانشگاهها و وزارت علوم، موضوعات روز جامعه از جمله انتخابات و ... بپردازد.

خبرنگاران گروه حوزه و دانشگاه در این بخش با حضور در میان دانشجویان دانشگاهها در محیط دانشگاه یا خوابگاه حضور پررنگ تری در میان دانشجویان خواهند داشت.

در این بخش به سراغ دانشجویان رفته ایم تا آنها درباره انتظارات آنها از رئیس جمهور آینده و نقش دانشجویان در این انتخابات سرنوشت ساز با "مهر" سخن بگویند. دانشجویان می توانند در طول هفته نیز نظرات خود را به آدرس الکترونیکی گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر h&u@mehrnews.com  ارسال کنند.

یکشنبه ها با دانشجویان گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر یکشنبه های هر هفته تا برگزاری انتخابات به این موضوع خواهد پرداخت.

کد مطلب 884447

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