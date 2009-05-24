صنایع دستی کشور مسیر زیاندهی را طی می کنند

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: رونق صنایع ‌دستی به نفع تمام اقشار از جمله هنرمندان، تجار و جوانانی است که در این حوزه مشغول به کار هستند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد گفت: صنایع ‌دستی ما به دلیل نبود توجه کافی خیلی زیانده شده است در حالی که اگر تنها قالی بافی کشور احیا شود سه میلیون نفر را مشغول به کار خواهد کرد.



مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جایگاه دوم فرش در صادرات بعد از نفت عنوان کرد: زمانی بود که فرشهای کاشان، کاشمر، تبریز و کرمان بازارهای دنیا را تسخیر کرده بودند اما اکنون این صنعت نیز روی زمین مانده است.

وی ادامه داد: زمانی که صنایع ‌دستی زیر مجموعه وزارت صنایع بود به دلیل توجه زیاد به صنایع سنگین به این صنایع بهای زیادی داده نمی‌ شد بنابراین صنایع ‌دستی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملحق شد.

خباز افزود: پیش بینی می‌ شود با پیوستن صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی به زیر مجموعه ریاست جمهوری، آینده خوبی در انتظار این بخش باشد.