اعظم کیان افراز مدیر انتشارات افراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به تازگی مجوز رمان "آوای گرسنگی" اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو ادبی نوبل سال 2008 را گرفته ایم و آن را به عنوان یکی از مهمترین کتابهای ادبی جهان با ترجمه مهتاب صبوری به علاقمندان ارائه می کنیم.

وی افزود: این کتاب روایت زندگی مشقت بار مادر لوکلزیو و جدیدترین اثر اوست که در اکتبر سال 2008 - یکماه پیش از آنکه وی برنده جایزه ادبی نوبل شود - در فرانسه منتشر شد و مورد استقبال زیاد مخاطبان ادبیات قرار گرفت.



مدیر انتشارات افراز ادامه داد: کتاب "زن دیوانه روی پل" نوشته سوتونگ نویسنده چینی با ترجمه کیهان بهمنی از دیگر آثار جدید ماست. این نویسنده چینی در کشور خودش شناخته شده است و از روی کتابهایش چند فیلم با جوایز معتبر هم ساخته شده ولی در ایران کاری از او ارائه نشده بود و ما اولین بار او را برای خوانندگان ایرانی معرفی کرده ایم.

وی افزود: همچنین از این مترجم کاری از آن تایلر به نام "وقتی بزرگ بودیم" را در دست چاپ داریم که از این نویسنده هم پیش از این کاری در ایران به چاپ نرسیده است.

کیان افراز به چاپ مجدد یکی از کتابهای مجموعه "تئاتر در گذر زمان" اشاره کرد و گفت: چاپ سوم کتاب اول مجموعه "تئاتر در گذر زمان" را با نام "جادوی صحنه" که به زندگینامه و آثار عزت الله انتظامی اختصاص دارد، به صورت مجزا منتشر و در نمایشگاه عرضه کردیم.



وی درباره تغییراتی که در چاپ جدید این کتاب داده شده است توضیح داد: کتاب با ویراست جدید و اضافه شدن مطالبی از علی نصیریان، ایرج راد، رضا کیانیان، رسول صدرعاملی، امیرشهاب رضویان و گفتگوی بهرام رادان با عزت الله انتظامی ارائه شده است.



در مراسم "اردیبهشت تئاتر ایران" که 30 اردیبهشت برگزار شد انتشارات افراز به دلیل چاپ 30 عنوان کتاب تاثیرگذار تئاتری در سال 87 به عنوان ناشر برگزیده معرفی و تقدیر شد.