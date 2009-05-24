مراسم گرامیداشت دانشجوی شهید دکتر سیداحمد رحیمی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم همزمان با سالروز فتح خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی با حضور و سخنرانی دکتر "محمد باقر قالیباف" شهردار تهران و هم رزم شهید، دکتر "باقر لاریجانی" رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و خاطره گویی همرزمان و هم دوره ای ها و خانواده آن شهید برگزار می شود.

این همایش دوشنبه 4 خرداد ماه از ساعت 14 در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

مراسم گرامیداشت دانشجوی شهید دکتر سیداحمد رحیمی توسط مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی دانشگاه، بسیج کارکنان، بسیج جامعه پزشکی و غیره برنامه ریزی شده است.

دانشجوی شهید دکتر سیداحمد رحیمی در سال 1338 در شهر بیرجند به دنیا آمد و در سال 56 در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد وی از دانشجویان فعال در زمان انقلاب بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها به ادامه تحصیل پرداخت و با شخصیت هایی چون آیت الله بهشتی و استاد مطهری رابطه ای تنگاتنگ داشت.

وی در 13 آبان 58 به همراه تعداد دیگری از دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را به تصرف درآورد. به اذعان دانشجویان، او یکی از چهره های فعال فتح لانه جاسوسی بود و بارها به نمایندگان در تجمع مردم حضور می یافت و به روشنگری می پرداخت و پس از عضویت شورای سپاه منطقه 4 خراسان و سرپرستی واحد اطلاعات در سال 62 در عملیات والفجر یک به شهادت رسید.