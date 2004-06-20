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۳۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۲۶

قائم مقام اجرايي گروه صنعتي ايران خودرو در گفت و گو با "مهر" :

طرح گسترده ايران خودرو براي جايگزيني خودروهاي فرسوده فردا آغاز مي شود

گروه صنعتي ايران خودرو طرح جامع جايگزيني خودروهاي فرسوده خود را با پوشش وسيع در سراسر كشور و با اختصاص محصولات متنوع از فردا دوشنبه (اول تيرماه سالجاري) آغاز خواهد كرد.

قائم مقام اجرايي گروه صنعتي ايران خودرو در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر گفت: طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده ايران خودرو از فردا در تهران آغاز مي شود و در آن تسهيلات ويژه اي براي تعويض خودروهاي فرسوده ايراني و خارجي در نظر گرفته شده است.

امير البدوي با اشاره به اينكه اين طرح بعنوان بهترين طرح قابل اجرا در كشور است، افزود: بر اساس تقاضا و اولويت بندي بر مبناي خودروهاي فرسوده تر كليه خودروهايي كه حداقل 20 سال عمر دارند با خودروهاي جديد كه توسط گروه صنعتي ايران خودرو توليد مي شوند و با اختصاص تسهيلات مناسب تعويض خواهند شد.

به گفته وي، ايران خودرو براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در سال 83 برنامه ريزي كرده است و اعتبار مناسبي را براي اين امر اختصاص داده است.

وي با اشاره به اينكه استفاده از خودروهاي فرسوده با توجه به قيمت بنزين و استهلاك زياد ، به نفع مالكان نيست گفت: طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده يك طرح ملي است كه بايد با همكاري همه دستگاههاي ذيربط توسعه يابد.

 

کد مطلب 88446

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