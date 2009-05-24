به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌همراه اندیشگاه تحلیلگران فناوری نوین شریف در راستای ساماندهی مد و لباس و با هدف فرهنگ‌سازی و استفاده از نظریات صاحب‌نظران برای کمک به توسعه و ساماندهی مد و پوشاک، اقدام به برگزاری مجموعه هم‌اندیشی‌های تخصصی ساماندهی مد و لباس کرده اند.

نخستین هم اندیشی با عنوان "مهندسی مد، چالشها و فرصتها" با هدف بحث و بررسی مسائلی چون عوامل تأثیرگذار در ساماندهی مد ؟ نقش تولید در این زمینه ؟ جایگاه دولت و بخش خصوصی در ساماندهی مد در کشور برگزار خواهد شد .

بایدها و نبایدهای مطرح در استراتژی توسعه و ساماندهی مد و لباس در کشور چیست؟ تأثیر ساماندهی مد و لباس در اصلاح الگوی مصرف از دیگر مباحث این هم اندیشی عنوان شده اند .

این هم اندیشی 6 خرداد ساعت 16 الی 30/18 در تالار وحدت بر گزار می شود .

مسئولانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگانی از مجلس و کارگروه ساماندهی مد و لباس در این هم اندیشی شرکت خواهند داشت .