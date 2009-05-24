موسوی از زنان برای اداره کشور استفاده خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا شجاعی ظهر یکشنبه در محل ستاد انتخابات 88 خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: مهندس موسوی در سیره عملی ثابت کرده که اعتقاد به مشارکت زنان دارد زیرا در کنار ایشان زنی همانند خانم رهنورد به عنوان یک استاد دانشگاه و یک انسان فرهیخته وجود دارد.

وی که سخنانش را با موضوع مطالبات زنان شروع کرده بود گفت: اگر در جامعه همه آحاد، همه گروهها، همه اقدام و گروههای مختلف سنی در یک شرایط عادلانه و متوازنی به زندگی ادامه بدهند و امکانات به صورت متناسب بین آنها توزیع شود، قطعا شاید نیاز نباشد افرادی بیایند و مطالبات مستقلی را مطرح بکنند.

شجاعی تصریح کرد: نه در کشور ما بلکه در اکثر قریب اتفاق کشورهای جهان شرایطی که برای زنان فراهم است در طول تاریخ از گذشته تاکنون شرایط متناسب و متعادلی با بقیه آحاد جامعه نیست و به همین دلیل است که در بررسی وضعیت زنان بر اساس شاخصهایی که برای این نیمه از جمعیت تعریف می شود یعنی شاخصهای توسعه جنسیتی این تفاوت را ما در جامعه به طور کامل ملاحظه می کنیم.

رئیس مجمع زنان اصلاح طلب ادامه داد: در چارچوب اعتقادات ما و در نگرش اسلامی، زنان با مردان به لحاظ هایی دارای تفاوت هستند.

وی با بیان اینکه خداوند زنان و مردان را یکسان نیافریده است، افزود: خداوند بر مدار آفرینش دو انسان(زن-مرد) قرارداده که این امر به دلیل حکمت و مشیت الهی و نظمی است که در آفرینش حاکم است و این حکمت سبب شده دو انسان داشته باشیم و رابطه ای که بین این دو وجود دارد رابطه تکاملی است.

شجاعی گفت: در این حکمت نه جنسی بر جنس دیگر برتری دارد و نه مساوی هستند فقط به لحاظ حقوق انسانی مساوی هستند.

وی ادامه داد: نکته ای که باید به آن تاکید کرد و برآن پای فشرد تفاوت بین زن و مرد است که نباید باعث تبعیض شود.

رئیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در دوره اصلاحات همچنین گفت: زنان به دلیل زن بودن نباید از تحصیل، رفتن به خارج از کشور و داشتن حق مالکیت محروم شوند.

شجاعی خاطرنشان کرد: رابطه بین زن و مرد یک رابطه تکاملی است یعنی زن و مرد هر دو را تکمیل می کنند و این اجمال اسلام در رابطه با زن و مرد است.

وی با بیان این مطلب که حضرت امام خمینی(ع) در سخنان خود به نوع نگرش از حضور زنان در جامعه اشاره کرده اند، گفت: این توجه به حضرت امام(ره) نشان دهنده نوع نگرش ایشان به جایگاه زن است و باید در برنامه ریزی نظام، قانون اساسی و برنامه های کلان کشور این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.

این مدرس دانشگاه افزود: از این بیان بیانگذار جمهوری اسلامی می توان دو نتیجه گرفت و آنکه یک جریان فکری بعد از انقلاب موافق حضور زنان در جامعه نبودند و معتقد بودند که زنان باید در چارچوب خانه فعالیت کنند اما این مسئله در نگرش امام(ره) مانع می شود و اینکه این بینش باید در سطح کشور حاکم شود و زنان در عرصه های مختلف حضور داشته باشند.

شجاعی یادآور شد: دومین نتیجه اینکه سال 76 اولین نهاد شورای فرهنگی زنان تاسیس و به دنبال آن برنامه ریزی آغاز شد که این مسئله سرآغاز دوره اصلاحات و مصادف با تشکیل نگرش علمی به موضوع زنان بود که با ورود به برنامه چهارم دولت موظف می شود بودجه ایی را برای زنان اختصاص دهد.

مشاور خاتمی در امور زنان افزود: رشد زنان رشدی است که نیازمند به بحث اشتغال زنان است که همه جانبه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: در طی هشت سال دوره اصلاحات با توجه به بینش خاتمی موضوع زنان به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت به طوری که زنان خانه دار روستایی و عشایری هم در برنامه ریزی کشور مورد توجه قرا گرفتند و بودجه زنان 360 برابر شد.

شجاعی ادامه داد: در دوره اصلاحات بودجه یک ساله زنان 40 میلیون تومان بود اما زمان تحویل دولت در سال 84 این بودجه 22 میلیارد تومان شده بود.

رئیس مجمع زنان اصلاح طلب افزود: به طور مثال پوشش تحصیلی زنان از 94 به 97 درصد افزایش پیدا کرد و حوزه سواد آموزی زنان به 81 درصد رسید.

وی با بیان این مطلب که توسعه سازمانهای غیر دولتی باید مد نظر باشد افزود: ما دارای 55 سازمان غیردولتی بودیم که این تعداد در سال 76 به 450 سازمان در سال 81 رسید و اعتقادمان این است که زنان باید در قالب سازمانهای غیردولتی فعالیت بکنند.

شجاعی افزود: متاسفانه دولت نهم که شعار مهرورزی سرلوحه اش بود توجهی به زنان نکرد و در اولین اقدام نسبت به تغییر مرکز امور زنان خانواده اقدام کردند و در یک تحلیل بالارفتن طلاق در بین خانه ها را عامل عنوان کردند و مرکز امور زنان و خانواده را تشکیل دادند.

معاون رئیس جمهور در دوره اصلاحات گفت: از طرفی با اخراج کارشناسان این مرکز بوجه 22 میلیاردی به هشت میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه زنان ما خواستار رفع تبعیض در همه حوزه ها هستند افزود: زنان خواستار ایجاد فرصتهای برابر در جامعه هستند.

شجاعی گفت: 81 درصد دختران ما با سواد هستند که 64 درصد آنان در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند.

عضو کابینه زنان ریاست جمهوری در دوره اصلاحات ادامه داد: نرخ بیکاری دختران دو برابر شده است و سن ازدواج هم بالارفته است و این مسائل ایجاب می کند توجهی به زنان صورت بگیرد.

وی با بیان این مطلب که زنان آمادگی خود را برای فرآیند توسعه در کشور اعلام کرده اند، افزود: زنان با اعلام آمادگی از حضور خود درفرآیند توسعه گامی برای پیشرفت کشور خبر داده اند.

شجاعی یاد آور شد: در دنیای امروز که تکنولوژی برای کار در خانه و فرصت کار کردن زنان را فراهم می کند منطق ایجاب می کند از این سرمایه بیش از پیش استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز کارکردن زنان نه جنبه تفننی دارد بلکه اداره خانواده و کشور را به دنبال دارد.