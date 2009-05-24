کشف قسمتی از مغز که مربوط به روابط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه کالج لندن نشان دادند افرادی که تمایل به شرکت در روابط اجتماعی دارند و از بودن با دیگران احساس خشنودی می کنند دارای یک لایه بیشتر در بخش خارجی مغز هستند این لایه از بافت مغزی دقیقا بالای چشمها واقع شده است.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "واضح نیست که آیا افراد با این تفاوتهای مغزی متولد می شوند یا اینکه این مناطق به مرور و در پاسخ به تجربیات شخصی رشد می کند اما این بررسی نشان می دهد که میزان معاشرت اجتماعی افراد با تفاوتهای ساختار مغز ارتباط دارد."

این محققان که نتایج یافته های خود را در مجله علمی "ژورنال نوروساینس اروپا" منتشر کرده اند با بررسی 41 فرد سالم که مغز آنها با رزونانس مغناطیسی تصویربرداری می شد، نشان دادند افرادی که در فضاهای کورتکس مداری پیشانی و جسم مخطط یک لایه بیشتر از بافت قشر خاکستری دارند افرادی معاشرتی و اجتماعی هستند و در عین حال به خوردن شکلات علاقه بسیاری دارند. در واقع پیش از ارتباط میان این مناطق مغزی با تمایل به خوردن شکلات کشف شده بود.

به گفته این محققان، این کشف می تواند بررسی اختلالات روحی روانی مرتبط با سختی در ایجاد روابط اجتماعی به خصوص اختلال اوتیسم و شیزوفرنی را آسان کند.