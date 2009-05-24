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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

"جاده دوستی" تکاور به زودی روی آنتن می‌رود

"جاده دوستی" تکاور به زودی روی آنتن می‌رود

فیلم تلویزیونی "جاده دوستی" به کارگردانی مسعود تکاور که در مراحل فنی قرار دارد به زودی آماده پخش می‌شود.

هما دلیر تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم در قزوین و چند دانشگاه در تهران انجام شده و مسعود تکاور از مدتی پیش تدوین را شروع کرده است. تدوین فیلم هفته دیگر به پایان می‌رسد و فیلم برای نمایش از شبکه استانی آماده می‌شود. احتمال دارد "جاده دوستی" از شبکه یک پخش شود.

فیلمنامه را حمیدرضا پورعلی محمد و احسان علیرضایی نوشته‌اند و داستان درباره رقابت میان دو گروه دانشجویی است که می‌خواهند موتور هوشمند و رباتی اختراع کنند که مانع یخ‌زدگی جاده‌ها شود.علی عبادت‌طلب، فرج‌الله گل‌سفیدی، رضا تفکری، علی فلود، نوشین خانی، محسن دانشفر، کامران خالقی و ستاره شفیع‌خانی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: هومن سلماسی، صدابردار: وحید سلطانی، چهره‌پردازی: اشکان عسگری، طراح صحنه و لباس: بهنام کلامی، مجری طرح: سعید سالارزهی، مدیر تولید: محسن دانشفر. محصول شبکه استان قزوین.

مسعود تکاور مجموعه‌های "قلب" و "خط شکن" و فیلم‌های تلویزیونی "بچرخ تا بچرخیم" و "حضور" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 884470

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