هما دلیر تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم در قزوین و چند دانشگاه در تهران انجام شده و مسعود تکاور از مدتی پیش تدوین را شروع کرده است. تدوین فیلم هفته دیگر به پایان می‌رسد و فیلم برای نمایش از شبکه استانی آماده می‌شود. احتمال دارد "جاده دوستی" از شبکه یک پخش شود.

فیلمنامه را حمیدرضا پورعلی محمد و احسان علیرضایی نوشته‌اند و داستان درباره رقابت میان دو گروه دانشجویی است که می‌خواهند موتور هوشمند و رباتی اختراع کنند که مانع یخ‌زدگی جاده‌ها شود.علی عبادت‌طلب، فرج‌الله گل‌سفیدی، رضا تفکری، علی فلود، نوشین خانی، محسن دانشفر، کامران خالقی و ستاره شفیع‌خانی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: هومن سلماسی، صدابردار: وحید سلطانی، چهره‌پردازی: اشکان عسگری، طراح صحنه و لباس: بهنام کلامی، مجری طرح: سعید سالارزهی، مدیر تولید: محسن دانشفر. محصول شبکه استان قزوین.

مسعود تکاور مجموعه‌های "قلب" و "خط شکن" و فیلم‌های تلویزیونی "بچرخ تا بچرخیم" و "حضور" را در کارنامه دارد.