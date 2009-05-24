بیمارستان صحرایی یکی از راهکارهای مقابله با بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی مانور روز یکشنبه در حاشیه برپایی نمونه سازه‌ ها و متعلقات نخستین بیمارستان سیار صحرایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ایران به لحاظ موقعیت اقلیمی، جغرافیایی و زمین ‌شناسی یکی از 10کشور حادثه ‌خیز جهان از نظر فراوانی وقوع حوادث غیر مترقبه به حساب می‌آید.

وی افزود: در حوادث غیر مترقبه حجم زیاد مشکلات و بحرانهای ایجاد شده بیشتر از توان سیستم محلی بهداشت و درمان برای ارائه خدمات مراقبت سلامت است که این مهم خرابی سازه‌ های درمانی و بیمارستانی ناشی از این امر را تشدید می ‌کند.

به گفته مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از راهکارهای مقابله با بحران و ارائه خدمات موثر و به هنگام استفاده از بیمارستان سیار صحرایی در محل حادثه است.

محمدی با اشاره به ویژگیهای بیمارستان سیار صحرایی تصریح کرد: مهمترین ویژگی این بیمارستان قابلیت حمل و نقل مجموعه بیمارستان توسط وسائل نقلیه عمومی است و قابلیت برپایی سریع و برخورداری و خودکفایی برای ارائه خدمات از دیگر ویژگی‌های این بیمارستان است.

وی با اشاره به فازهای عملیات بیمارستان صحرایی افزود: طبق دستور‌العمل سازمان بهداشت جهانی تمام یا بخشی از بیمارستان صحرایی در 3 فاز عملیاتی به کار می‌رود که فاز اول آن از زمان رخداد حادثه تا حداکثر 48 ساعت پس از آن است و فاز دوم 3 تا 15 روز پس از رخداد حادثه و فاز سوم از ماه دوم تا 2 سال پس از حادثه است.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: همانطور که عدم پیش‌ بینی نیازها یا کمبود ملزومات باعث مختلف شدن ارائه خدمات در مجموعه بیمارستان می‌شود افزایش بی‌برنامه امکانات هم می‌تواند باعث بروز مسائل مختلف و افت کمی و کیفی خدمات شود.

وی خاطر نشان کرد: تشکیل گروه ارزیاب مجرب در زمان وقوع حادثه برای بررسی دقیق و صحیح شرایط بخش بسیار مهمی در انتخاب صحیح اجزاء و امکانات مورد نیاز بیمارستان و میزان موفقیت آن دارد.

محمدی یادآور شد: فاز اول بیمارستان سیاری که از زمان رخداد حادثه تا حداکتر 48 ساعت پس از آن انجام می‌شود، مهمترین فاز عملیاتی پس از حادثه است.

در ادامه دبیر پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه در حوادث مکرر مانند جنگ و حوادث غیر مترقبه نیاز به بیمارستان صحرایی شدیدا احساس می ‌شود، گفت: بیمارستان صحرایی جزئی از الزامات هر نوع حوادث است. باید آمادگی خود را در همه شرایط حفظ کنیم و امکانات حداقلی برای روز مبادا داشته باشیم.

عباس رضوی افزود: انواع سازه ‌های موجود در دنیا را جهت ایجاد بیمارستان سیار صحرایی بررسی کردیم و شرکتهای متعددی که حاضر به ایجاد این بیمارستان با سازه ‌های مناسب بودند را انتخاب کردیم که امروز دو شرکت از این شرکتها انتخاب و در طی نیم ساعت فاز اول بیمارستان صحرایی را برپا خواهند کرد و هر کدام از دو شرکت که در این مدت بیمارستان را برپا کند و از کیفیت خوبی برخوردار باشد این مناقصه را برنده خواهد شد.