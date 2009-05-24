نمایندگان مجلس ایرادات دو مصوبه را رفع کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند (مصوب 1372) را بررسی، اصلاح و مجددا تصویب کردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد، جان باختگان مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را که برای پاکسازی مناطق اقدام می کنند در حکم شهید بپذیرد و مجروحین و آسیب دیدگان پاکستان مناطق آلوده به مین ومواد منفجره را تحت معالجه ودرمان قرار دهد و برابر مقررات بنیاد شهید به عنوان جانباز تحت پوشش قرار دهد.

همچنین مجلس مقرر کرد اعتبار مورد نیاز ازبنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1387 تامین می گردد و دولت برای سال های بعد اعتبار لازم را در بودجه های سنواتی تامین خواهد کرد.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه طرح اصلاح ماده (20 مکرر) آیین نامه مالی شهرداری ها که اعاده شده از شورای نگهبان است را بررسی، اصلاح و مجددا تصویب کردند.

مجلس با اصلاح عبارتی ایراد شورای نگهبان به این طرح را رفع کرد.