کانون دانشجویی توسعه در کرج آغاز به کار کرد

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این کانون با هدف دستیابی به سند چشم‌انداز توسعه‌ و تبیین سند چشم ‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 کار خود را آغاز کرده و زیر نظر روابط عمومی دانشگاه فعالیت می کند.

مهران روح نیا ادامه داد: در این راستا و به منظور برگزاری هرچه بهتر جلسات کانون یادشده تلاش می کنیم از اساتید با تجربه در برگزاری آن بهره گیریم.

وی بیان کرد: ‌با آغاز به کار این کانون، سلسله جلسات و سخنرانی و نیز همایشهای مختلفی در ارتباط و پیوند با سند چشم ‌انداز کشور با استفاده از کارشناسان و استادان برجسته این حوزه برگزار خواهد شد.

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج خاطرنشان کرد: با توجه به فراخوان ارائه شده در این خصوص هم اکنون بیش از 60 دانشجو در کانون دانشجویی توسعه عضویت دارند و با ارائه مقاله‌ها و نظریات خود این کانون را در برگزاری برنامه ‌ها و رسیدن به اهداف خود یاری می‌دهند.