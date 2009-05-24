40 هزار هکتار از اراضی کرمانشاه آبیاری تحت فشار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رمضان رویین تن روز یکشنبه در جلسه مدیران شهرستانها و روسای مراکز خدمات و ترویج جهاد کشاورزی استان با تاکید بر استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: در استان 52 دهستان داریم که اگر در هر دهستان هزار هکتار توسط سیستم تحت فشار آبیاری شود، می توان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت.

وی افزود: این کار بستگی به توان و تلاش همکاران در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دارد که باید با حضور فعال و کار فرهنگی در کنار کشاورزان آنها را متقاعد به انجام این مهم نمایند.

رویین تن تصریح کرد: در گذشته در زمینه سیستم های آبیاری تحت فشار در استان ضعیف عمل شده ،اما انتظار می رود با توجه به وضعیت خشکسالی و با اجرای فرامین مقام معظم رهبری در زمینه الگوی مصرف و استفاده درست آب بتوانیم در ازای یک لیتر آب پنج کیلوگرم تولید داشته باشیم در حالیکه هم اکنون در ازای هر لیتر آب 800 گرم تولید داریم.

وی در ادامه به اهمیت صرفه جویی در مصرف در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگردرکرمانشاه یک درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی شود،شش هزار هکتار به سطح زیر کشت اراضی آبی اضافه می شود یعنی اگرراندمان آبیاری 35درصد کنونی به 60 درصد برسد می توان 180 هزار هکتار به سطح زیر کشت اراضی اضافه کرد.

رویین تن با بیان اینکه کرمانشاه جز معدود استانهایی است که در سالهای آینده از نظر آب وضعیت بهتری خواهد داشت، گفت: خوشبختانه در کرمانشاه علاوه بر اینکه می توانیم از طریق افزایش راندمان آبیاری سطوح زیر کشت آبی را زیاد کنیم سدهای زیادی نیز در دست ساخت است که در آینده تحول بزرگی را در بخش کشاورزی به وجود خواهد آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در چند سال آینده میزان آب استان از 1.3 میلیارد متر مکعب به سه میلیارد متر مکعب می رسد، خاطر نشان کرد: اگر در باغات استان به جز مناطق گرمسیری به هر هکتار باغ هزار متر مکعب آب بدهیم می توانیم 500 هزار هکتار باغ داشته باشیم.

در ادامه این جلسه مدیران آب و خاک ، زراعت و باغبانی پیرامون حوزه کاری خود مطالبی را ارائه کردند.