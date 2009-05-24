دولت آینده امکانات مناسب تحقیقاتی برای دانشجویان فراهم کند

دانشجوی سال سوم علوم آزمایشگاهی یک دانشگاه دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان انتظارات خود از رئیس جمهور آینده کشور گفت: در بسیاری از رشته های دانشگاهی امکانات علمی و آزمایشگاهی نقش مهمی برای دانشجویان ایفا می کنند و باید در حد مناسب وجود داشته باشند.

وی ادامه داد: درست است که رئیس جمهور تصمیمات کلان کشور را برعهده دارد اما اگر برنامه ریزی مناسبی داشته باشد می تواند مسائل جزئی مانند تامین امکانات دانشگاهی را نیز انجام دهد.

این دانشجوی سال سوم افزود: بسیاری از جوانان گمان می کنند که با ورود به دانشگاه تمام خواسته هایشان تامین می شود در حالیکه زمانی که وارد دانشگاه می شوند تازه متوجه می شوند که باید برای رسیدن به جزئی ترین امکانات تلاش کنند.

وی بیان داشت: مسئولان دانشگاه هر قدر هم به دنبال تامین امکانات و تجهیزات باشند تا زمانی که بودجه این امر را نداشته باشند نمی توانند کاری صورت دهند.

این دانشجو گفت: خواسته من از دولت آینده این است که توجه به امکانات علمی و دانشگاهی را در اولویت کارهایش قرار دهد چرا که این امر بسیار مهم است.

وی افزود: زمانی که یک دانشجو امکانات مناسبی را در دسترس داشته باشد با تحقیقات علمی درست می تواند به شکوفایی علمی کشور کمک کند که این امر کم اهمیتی نیست.