افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از فردا پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی صبح یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فاصله حقوقی که میان بازنشستگان لشکری و کشوری با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وجود داشت در سال جاری با تصویب مجلس مشکل مالی این مسئله حل شد و از فردا حقوقی که به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می شود با افزایش حقوقی به طور متوسط 48 درصد که بالاترین آنان 79.6 درصد و کمترین آنان 20 درصد خواهد بود، محاسبه می شود.

وزیر رفاه گفت: این افزایش حقوق پلکانی محاسبه شده و حقوق بازنشستگانی که کمترین پرداختی را به آنها داشته ایم در سطح بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی از فردا تا 25 خرداد ماه برای دریافت حقوق خود به شعب بانک رفاه مراجعه کنند و کلیه شعب بانک رفاه علاوه بر ساعت اداری، سه ساعت نیز اضافه بر آن فعال خواهند بود.

وزیر رفاه گفت: مابه التفاوت حقوق بازنشستگان از ابتدای سال تا حالا و همچنین حقوق آنان برابر با نرم جدید محاسبه و به آنها پرداخت خواهد شد.

افزایش حقوقها پلکانی محاسبه شده و حقوق بازنشستگانی که کمترین پرداختی را به آنها داشته ایم در سطح بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد وزیر رفاه

مصری تاکید کرد: بازنشستگانی که حقوق آنان در گذشته 235 هزار تومان بود و با کمکهای جمعی به 290 هزار تومان می رسید از ابتدای سال 88 حقوقشان 420 هزار تومان محاسبه می شود و همچنین بازنشستگانی که 250 تا 300 هزار تومان دریافت می کردند حقوقشان به 440 هزار تومان می رسد.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگانی که تا 300هزار تومان حقوق دریافت می کردند و با کمکهای جمعی این مبلغ به 340 هزار تومان در ماه می رسید، حقوق آنان به 470 هزار تومان افزایش می یابد.

وزیر رفاه گفت: همچنین بازنشستگانی که تا 400 هزار تومان حقوق دریافت می کردند و با کمکهای جمعی این مبلغ به 420 هزار تومان می رسید از این پس 550 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و بازنشستگانی که تا 500 هزار تومان دریافت می کردند و با کمکهای جمعی حقوقشان به 520 هزار تومان می رسید، در حال حاضر 660 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وزیر رفاه گفت: همچنین بازنشستگانی که تا 600 هزار تومان دریافت می کردند از این پس حقوقشان 760 هزار تومان خواهد بود و بازنشستگانی که تا 700 هزار تومان و تا 800 هزار تومان دریافت می کردند از این پس به ترتیب 870 هزار تومان و 990 هزارتومان دریافت خواهند کرد.

مصری تاکید کرد: همچنین بازنشستگانی که یک میلیون تومان دریافت می کردند از این پس با افزایش حقوق یک میلیون و 300 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وی در مورد از کارافتاده ها نیز گفت: از کارافتادگانی که در ماه اغلب 120 هزار تومان دریافت می کردند از این پس با افزایش حقوقها، کمترین دریافتی آنها 206 هزار تومان خواهد بود



از کارافتادگانی که در ماه اغلب 120 هزار تومان دریافت می کردند از این پس با افزایش حقوقها، کمترین دریافتی آنها 206 هزار تومان خواهد بود مصری

وزیر رفاه تاکید کرد: صندوقهای مستقل مانند بانکها، مس، نفت، فولاد و صدا و سیما نیز بازنشستگانی دارند و وزارت رفاه آماده است هر نوع کمکی برای افزایش حقوق آنها نیز انجام دهد.

به گفته مصری بازنشستگانی که کمتر از 235 هزار تومان دریافت می کرده اند تعدادشان 731 هزار نفر می شود که این افراد حقوقشان 69 تا 79 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 332 هزار نفر بازنشسته، مستمری بگیر و از کارافتاده وجود دارند، گفت: اعتبار مورد نیاز افزایش حقوق های این افراد از طریق سود و سهام شرکتهای تامین اجتماعی مانند شستا و همچنین کمکهای دولت تامین می شود و ما اطمینان می دهیم که این افزایش حقوقها همچنان پابرجاست و پایداری تامین منابع آن تضمین شده است.

وزیر رفاه همچنین تاکید کرد: حقوق و مستمری تامین اجتماعی و همچنین هزینه های درمان آنها از طریق پرداخت حق بیمه مستمری بگیران ، سود شرکتهای تامین اجتماعی، سپرده های تامین اجتماعی، کمکهای مردمی و مساعدت دولت پرداخت می شود.