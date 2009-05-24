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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۸

عملیات مرمت و آماده سازی کاروانسرای پیچ بن الموت آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه کاوش میراث فرهنگی و گردشگری منطقه الموت گفت: با احیا کاروانسرای پیچ بن، این مکان تاریخی به استراحتگاهی برای گردشگران، کوهنوردان و علاقمندان تبدیل خواهد شد.

حمیده چوبک در گفتگو با خبرنگار مهردر قزوین اظهار داشت: در این مرحله از بازسازی کاروانسرای باستانی پیچ بن عملیات  کف سازی، آبرسانی و ساماندهی سرویسهای بهداشتی کاروانسرا انجام خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری از این اثر تاریخی در مرداد ماه امسال افزود: پس از احیا کاروانسرا این مکان به استراحتگاه گردشگران تبدیل خواهد شد.

مدیر پایگاه کاوش میراث فرهنگی و گردشگری منطقه تاریخی الموت یادآور شد: کاروانسرای پیچ بن شامل 4 اتاق، حیاط پیرامونی و در بخش غربی دارای اصطبل است و تاکنون یک میلیارد ریال برای احیا آن  هزینه شده که پیش بینی می شود برای تبدیل آن به سایت استراحتگاهی به یک میلیارد ریال اعتبار دیگر نیازباشد.

حمیده چوبک گفت: کاروانسرای تاریخی پیچ بن از آثار دوره قاجاریه است که در منتهی الیه ارتفاعات الموت و هم مرز با مازندران قرار دارد به نحوی که مسیری که استان مازندران را به الموت متصل  می کند از کنار این کاروانسرا عبور می کند.

منطق الموت بدلیل قرار گرفتن قلعه حسن صباح، دریاچه اوان و رودخانه های پر آب در آن از چشم اندازهای طبیعی و جاذبه های گردشگری مناسبی برخوردار است.

کد مطلب 884489

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